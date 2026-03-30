Hobi Bahçelerinin Çözümü Ceza Kesmek midir?

İnsanımızın rahat ve huzur aradığı, adeta iç içe geçmiş bu alanlar tarımı tehdit ediyor!



Çoğunlukla büyük şehir merkezlerinin yakınındaki tarım alanlarında öbek öbek çoğalan hobi bahçeleri tarım kaynaklarını tehdit ediyor. Gerçekte yasak olan bu uygulamayı önlemek için yetkililer para cezası kesmenin dışında bir çözüm uygulamıyor.

Hobi bahçeleri, dip dibe gecekondu misali barakalar ve önlerinde küçücük derme çatma bahçeleriyle tarım alanlarını işgal ediyor. Ne adına? Şehir merkezinde yaşayan dar gelirli insanların nefes alacağını düşündüğü, on kat masraf ederek bostan yaptığı, tutarsız ve tutumsuz bir alışkanlık veya yeni oluşan tuhaf bir kültür adına!



Büyüdükçe, çoğaldıkça çözümü de zorlaşan, başıboşluktan kaynaklanan bu uygulamanın tarıma ve çevreye zararı da her geçen gün artmaktadır. İnsanımız tarafından doğal yaşam alanı gibi algılanan, adeta birbirinden görerek heveslenip alınan bu küçük alanlar bir süre sonra el değiştiriyor. Çünkü buraların doğal yaşam için uygun alanlar olmadığı görülüyor!



İnsanımızdaki huzur ve rahat anlayışı o kadar eksildi ki buralarda huzur ve rahatlama arıyor! Dip dibe, adeta iç içe geçmiş bu alanlarda sakinlik, rahat ve huzur arayan insan bunun böyle olmadığını yaşayarak görüyor ve hemen elinden çıkarmaya bakıyor.

Kazananlar al satçılar ve kurucular! Onun dışındaki herkes kaybedenler safında!



Bu uygulama "Hobi Bahçesi" değil! Hele bahçe hiç değil!



İnsanımızın piknik anlayışı, çevreyi ve kaynakları koruma alışkanlığı, bahçe kurma ve bakma alışkanlığı Tarım Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, Çevre Bakanlığı ve belediyelerce geleneklerimize, kültürümüze uygun geliştirilmediği, çözüm sunulmadığı için insanımız, kısıtlı şartlarda kendi başına hareket etmek durumunda kalmaktadır. Bu durumda da, anlamıyla uyuşmayan hobi bahçesi kültürü gelişmektedir.



Gelişen bu yeni hobi bahçesi kültürünün uygulamaya aktarılması ile su israf edilmekte, toprak israf edilmekte, para israf edilmekte, emek israf edilmektedir. Kaynaklar israf edildiği gibi çevresel ve tarımsal düzen de bozulmaktadır.



İnsanımız kendince bir yol bulmuş! Hobi bahçesi adı altında tarımsal ve çevresel kuralı ihlal ediyor! Hem de kuralı koyan ve uygulayan yetkililerin kontrolünde!



Bu konunun sorumluları üzerine düşeni yapmadığı için insanımız kendince bir yol buluyor! Ve bu yolun kurallara uymadığını o da biliyor! Çünkü konunun yetkilileri çözüm bulmak, yol göstermek yerine sadece ceza kesmekle yetiniyor! Bu durumda da bir tür kontrollü göz yumma yaşanıyor!



Bir tarafta küçük tarım arazileri birleştirilirken ve bunun için büyük bir efor ve kaynak sarf edilirken, diğer tarafta yoğunluğu her geçen gün artan hobi bahçelerine bir çözüm bulunamaması veya göz yumulması üzerinde düşünülmesi gereken bir konu olarak gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.



Hobi Bahçelerine göz yumularak imara açılmanın zemini mi hazırlanıyor?



İnsanların nefes alması, açık havada ve alanlardan yararlanması için yeterince park alanları yapmayan belediyeler acaba hobi bahçelerine göz yumarak bu alanların imara açılmasına zemin mi hazırlıyor? Öyle düşünülse bile bu konuya en azından bir düzen getirilmedir.



Belediyelerin bu hobi bahçeleri ile ilgili sorumluluğu yokmuş gibi davranması, hatta su şebekelerinin çekilmesi, tanker tanker tonlarca suyun buralara taşınması, elektrik kurumunun bu bahçelere elektrik çekmesi, kuyu açılmasına göz yumulması, sorumlu kurumların, hobi bahçeleri için çözüm bulmaya yönelmediğinin, bir tür sorunun devam etmesine destek verdiklerini göstermektedir.



Tarıma ve çevreye zararı her geçen gün büyüyor!



Geleceğin tarımının buralardan geçmediği bir gerçek! Tarım ve Orman Bakanlığı tarımsal üretimi artırmak için bir karış bile ekilmeyen toprak kalmayacak derken birçok ilde, tarım arazilerinin orta yerlerinde sayıları giderek artan yüzlerce dönüm hobi bahçeleri ile bu arazilerin tarımsal üretimden koparılmasına çözüm bulamaması büyük bir çelişkidir.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hem çevreyi hem şehri olumsuz etkileyen bu gidişe yeterince ilgi göstermemesi dikkat çeken bir husustur. Tarım arazilerinin ortasında toplama kampı gibi etrafı dikenli tellerle çevrili, küçük küçük bölmelere ayrılmış baraka yapıların hem görüntü kirliliği ve hem de çevre kirliliğine sebebiyet verdiği anlaşılmayı ve çözümü bekliyor.



Çözüm sorunun kendi içinde!



Suyumuz, tarım arazilerimiz, elektriğimiz israf edecek kadar bol değil! Bu alanların hobi adı altında her geçen gün artması sakıncalı! Bu araziler ekilmese de olur gözüyle bakamayız! Tarıma ve çevreye zararı olduğunu görmeliyiz! Küçük arazileri birleştirirken hobi bahçelerinin mitoz bölünme gibi çoğalmasının bir çelişki olduğunu kabul etmeliyiz! İnsanımıza ihtiyaç duyduğu doğal yaşam veya hobi bahçesi konusunda eğitim vermeli, komşusundan görme hobi bahçesi kültürüyle kendisini aldatmasının ve kaynakları tüketmesinin önüne geçilmelidir. Kooperatifçilik veya vakıflar çatısı altında, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Belediyeler kılavuzluğunda, park ve bahçe adı altında alternatif çözümler üretilmesine ön ayak olunmalı, hız verilmelidir.



H. Halil BERKTAŞ