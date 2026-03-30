Nikah memuruna şaka yapmak istediler, şakalık oldular!

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir nikah töreni, şahidin "Ben bunları tanımıyorum" esprisiyle bir anda buz kesti. Nikah memurunun defteri kapatıp salonu terk etmesi üzerine neye uğradığını şaşıran genç çift ve davetliler, büyük bir panik yaşadı. Bir süre sonra geri dönen memurun, yaşadığı duruma "karşı şaka" ile cevap verdiği anlaşılınca salonda korkunun yerini kahkahalar aldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Mart 2026 15:47, Son Güncelleme : 30 Mart 2026 15:52
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir nikah töreni sırasında şahidin yaptığı "Tanımıyorum" şakası üzerine nikah memuru masayı terk etti. Bir süre sonra geri dönen memur, şaka karşısında panikleyen çift ve davetlilere kendi şakasıyla karşılık verdi.

Olay, ilçede düzenlenen bir nikah töreninde meydana geldi. Nikah memurunun şahitlere usul gereği sorduğu "Şahit misiniz?" sorusuna şahitlerden birisi, "Ben bunları tanımıyorum, yoldan çevirdiler" diyerek espri yapmak istedi.

Defteri kapatıp masadan kalktı

Şahidin cevabı üzerine nikah memuru, nikah defterini kapatarak salonu terk ediyormuş gibi yaptı. Şakanın ciddiye alındığını düşünen genç çift ve şahitler, o anlarda büyük panik ve pişmanlık yaşadı. Salonun bir anda sessizliğe büründüğü olayda, davetlilerin de tedirgin olduğu görüldü.

Geri dönerek şakaya karşılık verdi

Bir süre sonra salona geri dönen nikah memuru, yaptığı hareketin aslında bir karşı şaka olduğunu ifade etti. Korku dolu anların ardından gerçeğin anlaşılmasıyla birlikte salonda kahkahalar yükseldi. Nikah memuru, kendisine yapılan şakaya verdiği bu yanıtla törene renk katarken, genç çiftin nikah işlemleri tamamlandı.

