İstanbul'da İsrail ve ABD saldırılarına karşı yürüyüş yapıldı

MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu: Önder Sığırcıklıoğlu yakalandı
MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu: Önder Sığırcıklıoğlu yakalandı
Tebliğ yayımlandı: Ekmeğe koyu renk veren tüm maddeler yasaklandı!
Tebliğ yayımlandı: Ekmeğe koyu renk veren tüm maddeler yasaklandı!
Ekonomistlerden uyarı: Ev satarak altın alınmaz!
Ekonomistlerden uyarı: Ev satarak altın alınmaz!
DMM'den 'Türkiye, İran lehine savaşa girecek' iddiasına yalanlama
DMM'den 'Türkiye, İran lehine savaşa girecek' iddiasına yalanlama
Bakanlıktan 'sahte plaka' uyarısı: 1 Nisan'dan itibaren ceza uygulanacak
Bakanlıktan 'sahte plaka' uyarısı: 1 Nisan'dan itibaren ceza uygulanacak
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşamazsak Hark Adası'nı yok edeceğiz
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşamazsak Hark Adası'nı yok edeceğiz
Adana Kayseri arası yol 100 km kısalacak
Adana Kayseri arası yol 100 km kısalacak
Bakan Yumaklı: Tertemiz bir dünya bırakmayı hedefliyoruz
Bakan Yumaklı: Tertemiz bir dünya bırakmayı hedefliyoruz
Diyarbakır'da okul servisi otomobille çarpıştı: 15 yaralı
Diyarbakır'da okul servisi otomobille çarpıştı: 15 yaralı
Polis Servisi Kazası: Şehit Polis Hayata Döndürüldü
Polis Servisi Kazası: Şehit Polis Hayata Döndürüldü
İletişimde yeni dönem: 5G'ye geçiş yarın törenle ilan edilecek
İletişimde yeni dönem: 5G'ye geçiş yarın törenle ilan edilecek
Muhittin Böcek'in başdanışmanı gözaltına alındı
Muhittin Böcek'in başdanışmanı gözaltına alındı
İstanbul'da sabah trafiği yüzde 74'e ulaştı
İstanbul'da sabah trafiği yüzde 74'e ulaştı
Kira gelirinde 'eyvah' dememek için zaman daralıyor
Kira gelirinde 'eyvah' dememek için zaman daralıyor
'Fahiş ceza ödenemez' ile 'az olursa caydırıcı olmaz' tartışması
'Fahiş ceza ödenemez' ile 'az olursa caydırıcı olmaz' tartışması
İBB soruşturmasında bir tutuklama daha
İBB soruşturmasında bir tutuklama daha
Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
'İsrail ile ticaretin sürdüğü' iddialarına yalanlama
'İsrail ile ticaretin sürdüğü' iddialarına yalanlama
Yargıtay 11. Hukuk'ta, 25. turda da başkan seçilemedi
Yargıtay 11. Hukuk'ta, 25. turda da başkan seçilemedi
İçişleri Bakanlığı , radarların bulunduğu noktaları açıkladı
İçişleri Bakanlığı , radarların bulunduğu noktaları açıkladı
5 ilde kar yağışı etkili oldu
5 ilde kar yağışı etkili oldu
İstanbul'da hava trafiğine yağış engeli: Sabiha Gökçen'de seferler aksadı
İstanbul'da hava trafiğine yağış engeli: Sabiha Gökçen'de seferler aksadı
Hurda Teşviki Yasası son durum nedir?
Hurda Teşviki Yasası son durum nedir?
1 Haziran'da yürürlükte: Operatör değişimine e-devletten onay!
1 Haziran'da yürürlükte: Operatör değişimine e-devletten onay!
Bakan Çiftçi'den belediye soruşturmalarında 'çifte standart' iddiasına yanıt
Bakan Çiftçi'den belediye soruşturmalarında 'çifte standart' iddiasına yanıt
Sıfır gecikmeli yargı: Polisi yaralayan sürücünün davası 4 günde bitti
Sıfır gecikmeli yargı: Polisi yaralayan sürücünün davası 4 günde bitti
Ali Yalçın: Şiddet nedeniyle hayatını kaybeden eğitimci 'şehit' sayılsın
Ali Yalçın: Şiddet nedeniyle hayatını kaybeden eğitimci 'şehit' sayılsın
Maliye beyan edilmeyen gelirlerin peşine düştü
Maliye beyan edilmeyen gelirlerin peşine düştü
Kuyumcuya fiyat sormaya son: Bu uygulama ile altın fiyatları anlık takip ediliyor!
Kuyumcuya fiyat sormaya son: Bu uygulama ile altın fiyatları anlık takip ediliyor!
Prof. Özvar açıkladı: İşte 3 yıllık üniversitenin detayları
Prof. Özvar açıkladı: İşte 3 yıllık üniversitenin detayları
Ana sayfaHaberler Yaşam

İstanbul'da İsrail ve ABD saldırılarına karşı yürüyüş yapıldı

İHH İnsani Yardım Vakfı, Filistin'e Destek Platformu ve İslami Dayanışma Platformu öncülüğünde İstanbul Fatih'te "İşgalci İsrail ve ABD'yi Coğrafyamızda İstemiyoruz" yürüyüşü düzenlendi. Yoğun yağış ve soğuk havaya rağmen yürüyüşe binlerce kişi katıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Mart 2026 14:27, Son Güncelleme : 30 Mart 2026 15:49
Yazdır
İşgalci İsrail ve ABD'nin saldırısı altındaki İslam coğrafyalarına destek olmak amacıyla düzenlenen yürüyüş, öğlen namazının ardından Fatih Camii önünden başladı. Yoğun yağış altında gerçekleşen yürüyüşe binlerce kişi katıldı. Katılımcılar, Fevzipaşa Caddesi üzerinden Beyazıt Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş boyunca, "Kahrolsun Emperyalizm", "Kahrolsun Siyonizm", "Yaşasın Küresel İntifada", "Nehirden Denize Özgür Filistin" sloganları atıldı, tekbirler getirildi.

"Müslümanlar birlik olun"

Yürüyüş boyunca dinmeyen yağmura ve soğuk havaya rağmen kalabalık sürekli olarak artarken, çevredeki vatandaşlar da yürüyüşe destek verdi. Binlerce kişi yürüyüşün varış noktası olan Beyazıt Meydanı'na ulaştığında İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Av. Bülent Yıldırım katılımcılara hitap etti. Coğrafyamızda yaşanan savaşların sebebinin İsrail'in bu topraklardaki varlığının olduğunu belirten Yıldırım, "Ey müslümanlar uyanık olun. Birbirinize düşmeyin. Birlik olun. ABD neymiş gördük, bir hiç. İsrail neymiş, bir hiç. Sadece İran füzeleriyle bile darmadağınık oldular. İslam ülkelerinin savunma hattıyla yerle bir olurlar Allah'ın izniyle" dedi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik haksız bir şekilde savaş başlattığını belirten Yıldırım, ABD üsleri dışında körfez ülkelerindeki sivillerin zarar görmesi durumunda Filistin dostları olarak canlarının yanacağını ifade etti.

"İsrail güçten anlar"

İsrail ve ABD'nin İran'da ve Filistin'de çocukları katlettiğinin altını çizen Yıldırım, "Biz İslam birliğini istiyoruz. Bölgemizde savaş istemiyoruz. Dünyada halklarını harekete geçirmek istiyoruz. Bu İran savaşı biter bitmez İsrail Filistin'e saldıracak. İsrail kanla besleniyor ve ancak güçten anlar. O yüzden asla Müslüman Müslümanla savaşmamalı. Bak Netenyahu ne diyor, 'Önce Şii eksenini, sonra Sünni eksenini bitireceğim. Müslümanlar oyuna gelmeyecek. Kardeş kavgası istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"İsrail Mescid-i Aksa'yı yıkma hazırlığı yapıyor"

İsrail'in Mescid-i Aksa'yı yıkma hazırlığı yaptığının altını çizen Yıldırım, şöyle devam etti: "Mescid-i Aksa'da namaz kılınamadı. Mescid-i Aksa'da kapılar kapalı. Bu savaştan sonra İsrail Mescid-i Aksa'ya yönelecek. Yeniden gemiler alıyoruz. İnşallah Sumud tekrar yola çıkacak. Avrupa'dan ve İslam ülkelerinden 200 gemiyle yola çıkacak. Bu sefer bu gemilerle abluka delinecek Allah'ın izniyle. İsrailsiz Filistin olacak."

"Müslüman halkların kanı, Müslüman devletlerine emanettir"

İslam İşbirliği Teşkilatı'na da çağrı yapan Yıldırım şöyle dedi: "Askeri işbirliğine girin. Yoksa Filistinli çocukların gözyaşı sizi de boğacak. Filistin size güvendi, Mescid-i Aksa'yı korudu. Müslüman halkların kanı, Müslüman devletlerine emanettir."

"Müslüman toplumlar birbirine karşı değil, kardeş olmalı"

Filistin'e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise, "Sizin bu yürüyüşleriniz İsrail'in zulmünü sona erdirecek inşallah. İsrail'e karşı, ABD ile birlikte bölgemizde oluşturdukları savaşa ve zulme karşı 'hayır' diyen tüm sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da İstanbul'umuz ve Türkiye'miz bu küresel siyonizme, küresel zulme, küresel hegemonyaya karşı olacak. Biz, Müslüman toplumların ve ülkelerin birbirine karşı değil, birbirine kardeş olmasını istiyoruz" dedi.

Yoğun yağış ve soğuk havaya rağmen her yaştan binlerce kişinin katıldığı eylem, konuşmaların ardından sona erdi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber