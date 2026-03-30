Emine Erdoğan: Gıda israfının faturasını tüm insanlık ödüyor

Emine Erdoğan, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün dördüncü yılı dolayısıyla yayımladığı video mesajda, bu yılki temanın "gıda israfı" olarak belirlendiğini belirterek, küresel açlıkla mücadele ve kaynakların verimli kullanımı konusunda dayanışma çağrısında bulundu.

Erdoğan, mesajında, Sıfır Atık vizyonunun küresel bir harekete dönüşmesine katkı sağlayan büyükelçiliklere, Birleşmiş Milletler (BM), BM Çevre Programı (UNEP), BM Habitat ve tüm sıfır atık gönüllülerine şükranlarını sundu.

"Dünyada her 12 kişiden biri kronik açlık riski altında"

Sıfır atık hareketinin bu yılki odak noktasının gıda israfı olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, dünyadaki çarpıcı açlık verilerine dikkati çekti. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

Bugün dünyada 673 milyon insan açlıkla mücadele ediyor. 2 milyardan fazla insan yeterli ve dengeli beslenemiyor. Her 12 kişiden biri kronik açlık riski altında yaşamını sürdürüyor. Bu nedenle istedik ki çöpe attığımız her yiyeceğin ardında oluşan zincirleme etkiler fark edilsin ve bu gidişata hep birlikte dur diyelim.

Gazze ve mazlum coğrafyalara vurgu

Gıda israfıyla mücadelenin sadece bir çevre meselesi değil, aynı zamanda bir insanlık vazifesi olduğunu ifade eden Emine Erdoğan, israf edilen her lokmanın ihtiyaç sahiplerinin hakkı olduğunu belirtti.

Erdoğan, gıda israfına karşı sergilenecek duyarlılığın; Afrika'dan Asya'ya, Gazze'den pek çok coğrafyaya kadar açlık sınırında yaşayan insanların yanında yer almak anlamına geldiğini kaydederek, "Açlıkla ölüm arasındaki o korkunç sınırda yaşayan kardeşlerimizin yanında yer alabileyim." mesajını verdi.

"2,3 milyar ton gıda tüketilmeden kaybediliyor"

Emine Erdoğan, şöyle devam etti;

Ne acıdır ki dünyada 5 yaş altı çocuk ölümlerinin yaklaşık yarısı açlıktan kaynaklanıyor. Nice çocuk büyüyemeden, güzel bir gün göremeden hayata veda ediyor. Halbuki küresel ölçekte israf edilen gıdanın sadece dörtte birini kurtarabilsek dünyadaki açlığa son verebiliriz. Dünyada her yıl 5.8 trilyon tabak yemeğe eş değer 2,3 milyar ton gıda tüketilmeden kaybediliyor.

"Gıda israfının yüzde 60'ı evlerde gerçekleşiyor"

Ziyan edilen her bir lokmada hayatı o lokmaya bağlı insanların hakkı var. Savaş bölgelerinde açlık ve susuzluktan kıvranan insanların yakarışları var. Unutmayalım ki gıda kaybının ve israfının faturasını tüm insanlık birlikte ödüyor. Küresel sera emisyonlarının yüzde 8 ila 10'unun sebebi gıda kaybı ve israfıdır. Gıda İsrafı Endeksi Raporu'na göre gıda israfının yüzde 60'ı evlerde gerçekleşiyor. Demek ki bizler biraz dikkat, biraz farkındalık ve küçük davranış değişiklikleriyle pekala bu büyük israfın önüne geçebiliriz.

Nitekim 2017 yılında başlattığımız Sıfır Atık projesinde bugüne kadar edindiğimiz tecrübeler bize gösterdi ki davranış değişikliği en güçlü çevre ve iklim politikasıdır. Yani sorumlu bir davranış tüm insanlığı ve doğayı halka halka kuşatan bir iyilik dalgasına dönüşebilir. Mesela sadece bir meyveyi çürütmeyerek bile o meyvenin yetişmesi için sarf edilen suyu, enerjiyi ve insan emeğini boşa harcamamış oluruz. Aynı zamanda doğanın kendini yenilemesine fırsat verir, çevre kirliliğinin ve sera gazı emisyonlarının azalmasına katkı sağlarız.

"Adil bir dünyayı omuz omuza kuralım"

O halde gelin el ele verelim, küçük adımlarla büyük mesafeler kat edelim. Mutfaklarımızı israf merkezleri olmaktan kurtaralım, onları nimete vefa mekanları yapalım. En önemlisi de bereketin kıymet bilmekle arttığını unutmayalım ve çocukların aç kalmadığı adil bir dünyayı omuz omuza kuralım.