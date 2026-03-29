1 Haziran'da yürürlükte: Operatör değişimine e-devletten onay!

"Sabit Genişbant, Toptan Hat Kiralama ve Tahsisli Kapasite Hizmetlerinde İşletmeci Değişikliği"ne ilişkin hazırlanan taslakla birlikte abonelerin operatör değiştirme süreci hızlanacak, keyfi uygulamaların önüne geçilecek ve süreç tamamen dijital ortama taşınacak. Uygulama doğrudan işletmecilere yükümlülük getirirken, süreçten en büyük kazanımı vatandaşlar elde edecek.

Taslağa göre operatör değişikliği artık e-Devlet üzerinden onaylanacak. Abonenin talebi üzerine yeni operatör tarafından başlatılan süreçte, aboneye kısa mesaj gönderilecek ve e-Devlet'te kimlik doğrulaması yapılarak işlem onaylanacak. Bu adımla birlikte sahte başvuru ve izinsiz geçişlerin önüne geçilecek. Sistemde bazı sınırlamalar da bulunuyor. Son 30 gün içinde operatör değiştiren aboneler yeniden başvuru yapamayacak, bir yıl içinde ise en fazla dört kez değişiklik yapılabilecek.

VAZGEÇİRME GİRİŞİMİNE SON



Operatör değişikliğinde ilk kez kesin süreler belirleniyor. Eski operatör 48 saat içinde başvuruyu onaylayacak ya da gerekçesiyle reddedecek. Yeni operatörler ise 7 gün içinde son onayı vererek süreci tamamlayacak. Başvuru 7 iş günü içinde sisteme girilecek. Belirlenen süreler aşılırsa başvuru otomatik olarak iptal edilecek. Yeni sistemle birlikte internet sağlayıcı değiştirirken internet kesintisi yaşanmayacak. Geçiş tamamlanana kadar mevcut operatör hizmet vermeye devam edecek, geçişin tamamlanmasıyla yeni operatör devreye girecek.

Bu uygulama özellikle iş yerleri ve kesintisiz bağlantıya ihtiyaç duyan kullanıcılar açısından önemli avantaj sağlayacak. Düzenlemenin en dikkati çeken başlıklarından biri de mevcut operatörün rolü. Buna göre operatör değişikliği sürecinde eski hizmet sağlayıcı aboneyle iletişime geçerek vazgeçirme girişiminde bulunamayacak. Ayrıca başvurular yalnızca sınırlı teknik ve idari gerekçelerle reddedilebilecek. Keyfi engelleme ve geciktirme uygulamaları sona erecek.

1 HAZİRAN'DA YÜRÜRLÜKTE



Düzenlemenin 1 Haziran 2026'da yürürlüğe girmesi planlanıyor. Yeni sistemle birlikte internet sektöründe rekabetin artması, hizmet kalitesinin yükselmesi ve abonelerin daha kolay operatör değiştirebilmesi bekleniyor.

CEMAL EMRE KURT