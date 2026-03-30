Cevdet Yılmaz: Kamu personel sistemini daha ileriye taşıyacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Kamu-Sen'in 8. Olağan Genel Kurulu dolayısıyla kamu çalışanlarıyla bir araya geldiklerini belirterek, kamu personel sistemini daha ileriye taşıyacak adımları birlikte atmaya kararlı olduklarını ifade etti.

Yılmaz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, sivil toplum kuruluşları ile sendikaların çalışma hayatının güçlenmesi ve kamu hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasındaki rolüne dikkat çekti.

Hükümetleri döneminde kamu çalışanlarının haklarını koruyan, istişareyi ve sosyal diyaloğu esas alan bir anlayışla önemli kazanımlar elde edildiğini vurgulayan Yılmaz, bu yaklaşımın sürdürüleceğini belirtti.