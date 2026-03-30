Etimesgut Belediyesi'ne operasyon... Erdal Beşikçioğlu açıklama yaptı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Sayıştay denetimlerinde Etimesgut Belediyesi ile iştiraki Etimkent A.Ş.'nin hesaplarında tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin 'Zimmet' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Etimesgut Belediyesine operasyon

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Sayıştay Başkanlığı tarafından Etimesgut Belediye Başkanlığında gerçekleştirilen 2025 yılı hesap ve işlemleri olağan denetimleri sırasında, aşevi, yemek alımı ve dağıtımı işlemleri ile Etimkent A.Ş'nin hesap bilgilerinde usulsüzlükler tespit edildiği belirtildi.

Kimler gözaltına alındı?

Bu kapsamda, sermayesinin tamamı Etimesgut Belediye Başkanlığına ait iştirak şirketi Etimkent A.Ş. Genel Müdürü M.Ç, Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü A.C, Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Mutemeti S.K. ve Etimkent A.Ş kasa sorumlu personeli H.B. hakkında "zimmet" suçundan gözaltı kararı verildi.

Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararlarına istinaden şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemi yapıldı ve tüm zanlılar gözaltına alındı.

Erdal Beşikçioğlu'ndan açıklama

Gözaltılar üzerine Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu bir basın açıklaması yaptı. Beşikçioğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce belediyemiz tarafından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan şikayet üzerine Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde ve sermayesinin tamamı belediyemize ait olan ETİMKENT A.Ş'de görevli bazı çalışanlarımızla ilgili gözaltı ve arama kararları alındığı kamuoyuna açıklanmıştır. Konu daha önce Belediyemiz Teftiş Müdürlüğü müfettişleri tarafından tespit edilerek savcılığa yapılan suç duyurusuyla ilgili olup belediyemize herhangi bir şekilde operasyon yapıldığı şeklinde algılanacak siyasi bir durum sözkonusu değildir. Belediyemiz tarafından daha önce başlatılan soruşturma neticesinde adı geçen memurlarımızdan S.K. daha önce belediyemiz tarafından görevinden uzaklaştırılmış olup sözkonusu personel 11.09.2025 tarihinde belediyemiz ve şirketlerimiz tarafından müşteki sıfatıyla savcılığımıza şikayet edilmiştir. Sürmekte olan adli işlemler belediyemiz tarafından da takip edilmektedir. Süreç içerisinde ayrıntılı açıklamalar belediyemiz tarafından kamuoyuna şeffaf biçimde paylaşılacaktır."