Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kuşadası mitingindeki açıklamalarını TCK 299 kapsamında değerlendirerek, hakkında soruşturma başlattı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Mart 2026 22:01, Son Güncelleme : 29 Mart 2026 22:09
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, partisinin Aydın'ın Kuşadası ilçesinde mitingindeki ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattı.
Edinilen bilgiye göre, söz konusu açıklamaları, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesi kapsamında değerlendiren Başsavcılık, Özel hakkında soruşturma açtı.