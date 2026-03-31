KVKK'dan, apartmanlardaki 'borç listesi' için kritik karar

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), apartman ve site sakinlerini yakından ilgilendiren kritik bir ilke kararına imza attı. Bundan böyle aidat veya ortak gider borcu olanların isimlerinin ve borç miktarlarının asansör, bina girişi gibi ortak alanlara asılması yasaklandı. Karara uymayan site yönetimlerini ağır idari para cezaları bekliyor. Karar 31 Mart 2026 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 31 Mart 2026 00:10, Son Güncelleme : 31 Mart 2026 00:12
Ortak Alanlara Borç Listesi Asmak Artık Yasak

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan 2026/348 sayılı ilke kararıyla, toplu yapılarda süregelen bir uygulama resmen sona erdi. Bina girişleri, asansör içleri veya koridorlar gibi herkesin erişimine açık alanlara; sakinlerin adı, soyadı, daire numarası ve borç tutarı gibi bilgilerin yer aldığı listelerin asılması kanuna aykırı bulundu.

"Daire Numarası Yazsa Bile Kişisel Veridir"

Kurul, yaptığı incelemede çok önemli bir teknik detaya dikkat çekti: Listede isim ve soyisim açıkça yazmasa dahi, sadece daire numarası ve borç miktarının belirtilmesi "kişiyi belirlenebilir kıldığı" için kişisel veri ihlali sayılacak. Binaya giren kurye, kargo görevlisi veya misafir gibi üçüncü kişilerin bu bilgilere erişmesi, veri güvenliği yükümlülüğünün ihlali olarak değerlendirildi.

Bilgilendirme Nasıl Yapılacak?

Kat mülkiyeti hukukuna göre yöneticilerin hesap verme ve kat maliklerinin denetleme hakkı baki kalsa da bu sürecin "ölçülü" yürütülmesi gerekiyor. KVKK, borç bilgilendirmelerinin şu yöntemlerle yapılmasını şart koştu:

  • Kapalı devre e-posta gönderimleri,
  • Sadece sakinlerin bulunduğu mesajlaşma grupları,
  • Site yönetimine özel mobil uygulamalar.

Bu yöntemler sayesinde bilgilerin sadece muhatabına veya ilgili kat maliklerine ulaşması sağlanacak, dışarıdan kişilerin erişimi engellenecek.

Karara Uymayan Yönetimlere Para Cezası Kapıda

Yayımlanan ilke kararına göre, bu tür listeleri ortak alanlardan derhal kaldırmayan site ve apartman yönetimleri hakkında 6698 sayılı Kanun'un 18. maddesi uyarınca işlem yapılacak. Veri güvenliğine ilişkin teknik ve idari tedbirleri almayan veri sorumluları (site yönetimleri), ciddi miktarlarda idari para cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.

Kat Mülkiyeti Kanunu ile Çelişiyor mu?

Kurul kararında, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'ndan doğan hakların korunduğu ancak bu haklar kullanılırken "kişisel verilerin korunması" ilkesinin çiğnenemeyeceği vurgulandı. Yani yönetici borcu tahsil etmek için dava açma veya icra takibi yapma hakkına sahip olsa da bu borcu herkesin göreceği şekilde ifşa etme hakkına sahip değildir.

31 Mart 2026 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kurul kararı için tıklayınız.

