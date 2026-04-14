Katıldığı Programda Adeta Ateş Püskürdü
Feyza Civelek'ten torpil eleştirilerine sert yanıt! "Kapıyı annem açtı'
-
Dört sezon boyunca devam eden Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakteriyle tanınan Feyza Civelek katıldığı bir programda kendisine gelen eleştirilere sessizliğini bozdu. Annesi senarist Melis Civelek'in projelerinde rol aldığı için eleştiri oklarının hedefi olan ünlü oyuncu, katıldığı programda adeta ateş püskürdü.
-
Kızılcık Şerbet'i dizisinde Nilay karakteriyle hafızalara kazınan Feyza Civelek, katıldığı bir programda oyunculuk kariyerine başladığı günden bu yana annesi Melis Civelek'in kaleme aldığı projelerde yer almasından sebep gelen eleştirilere sert yanıt verdi.
-
'ÇEKEMİYORLAR' DEDİ
Oyunculuğa başladığı günden bu yana annesinin yazdığı projelerde yer almasıyla eleştirilen Civelek, bu durumun kendisini kırdığını belirtti:
"Aldığım en haksız eleştiri 'Annen sayesinde buralardasın' sözü. Eskiden kırılıyordum ama artık sadece gülüp geçiyorum.
-
Dizi dördüncü sezonuna gelmiş, hâlâ başarımı anneme bağlıyorlarsa burada bir 'çekememezlik' var demektir."
-
"ANNEMİN KAPIYI AÇTIĞI DOĞRU"
Eleştirilerin odağındaki noktayı dürüstçe kabul eden Civelek, başarının kendisine ait olduğunun altını çizdi:
"Annemin bana kapıyı açtığı doğru, bunu inkar etmiyorum.
-
Ama o kapıdan içeri girdikten sonra kendi basamaklarımı tırmandım, kendi ayakkabılarımla ilerledim."
-
"GİDİP KENDİLERİ OYUNCULUK YAPSIN"
Kendi yeteneğine olan güvenini açıkça dile getiren ünlü oyuncu, "İyi oynamasan, bu kadar göz önünde olup böyle bir rolü taşıyamazsın, bir yerde mutlaka patlak verirdin.
-
Madem bu kadar çok yorum yapıyorlar, elini o klavyeden çekip gidip kendileri oyunculuk yapsınlar! Artık gereksiz hiçbir şeyi kaale almıyorum." dedi.