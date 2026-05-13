'Yeni Müslüman Kültürünü Terk Etmek Zorunda Değil'

Bakan Şimşek: Uzun bayram tatili cari dengeyi bozacak
Bakan Şimşek: Uzun bayram tatili cari dengeyi bozacak
Kamu Çalışanlarına Özel %3.84 Faizli Kredi!
Kamu Çalışanlarına Özel %3.84 Faizli Kredi!
Sponsorlu İçerik
'Nefes Merkezi' açıldı: Engelli çocuklar 30 güne kadar emanet edilebilecek
'Nefes Merkezi' açıldı: Engelli çocuklar 30 güne kadar emanet edilebilecek
12 yıllık dosya yeniden açıldı: Kayıp Osman'ın anne babası dahil 8 gözaltı
12 yıllık dosya yeniden açıldı: Kayıp Osman'ın anne babası dahil 8 gözaltı
17 yıllık enflasyon 200 lirayı yedi bitirdi!
17 yıllık enflasyon 200 lirayı yedi bitirdi!
İkinci el araç piyasası hareketlendi: Araç alırken yetki belgesine dikkat!
İkinci el araç piyasası hareketlendi: Araç alırken yetki belgesine dikkat!
Kayseri merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 115 gözaltı
Kayseri merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 115 gözaltı
Kurban Bayramı öncesi bilet fiyatlarına zam
Kurban Bayramı öncesi bilet fiyatlarına zam
47 ilde DEAŞ operasyonu: 324 şüpheli yakalandı
47 ilde DEAŞ operasyonu: 324 şüpheli yakalandı
Dünyanın en iyi Türk yemekleri belli oldu
Dünyanın en iyi Türk yemekleri belli oldu
Şehit yakınlarıyla ilgili yeni düzenleme: İki asgari ücret bağlanacak
Şehit yakınlarıyla ilgili yeni düzenleme: İki asgari ücret bağlanacak
Benzin fiyatlarına zam geliyor
Benzin fiyatlarına zam geliyor
Antalya Büyükşehir Belediyesine yeni operasyon: 25 kişi gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesine yeni operasyon: 25 kişi gözaltına alındı
Özkan Yalım: Özgür Özel Whatsapp'tan para istedi
Özkan Yalım: Özgür Özel Whatsapp'tan para istedi
ERG raporu: Okullarda rehberlik öğretmeni sayısı artırılmalı
ERG raporu: Okullarda rehberlik öğretmeni sayısı artırılmalı
22 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 61 gözaltı
22 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 61 gözaltı
Baklava kutusunda rüşvet: 'Video ve foto karesinden dolayı tutukluyum'
Baklava kutusunda rüşvet: 'Video ve foto karesinden dolayı tutukluyum'
Samsun'da sağanak dereleri taşırdı. Araçlar selde sürüklendi, evleri su bastı
Samsun'da sağanak dereleri taşırdı. Araçlar selde sürüklendi, evleri su bastı
Bakan Tekin duyurdu: Çocuklara özel dijital esenlik sistemi kuruluyor
Bakan Tekin duyurdu: Çocuklara özel dijital esenlik sistemi kuruluyor
Üç kurum davacı oldu: Bolu Belediyesi soruşturmasında iddianame hazır
Üç kurum davacı oldu: Bolu Belediyesi soruşturmasında iddianame hazır
RTÜK ve KVKK'dan ortak adım: 'Reality Show' programları için mahremiyet rehberi!
RTÜK ve KVKK'dan ortak adım: 'Reality Show' programları için mahremiyet rehberi!
TBMM'de gündem değişti: Vergi Kanun Teklifi birinci sıraya alındı
TBMM'de gündem değişti: Vergi Kanun Teklifi birinci sıraya alındı
6 bin 800 'koruma kararı' tek tek gözden geçirilecek
6 bin 800 'koruma kararı' tek tek gözden geçirilecek
Yakıt fiyatları araç tercihini değiştirdi
Yakıt fiyatları araç tercihini değiştirdi
Bakan Memişoğlu: Hemşireler artık teknoloji de üretiyor
Bakan Memişoğlu: Hemşireler artık teknoloji de üretiyor
UYAP AI hayata geçiyor: 30 milyon karar saniyeler içinde analiz edilecek
UYAP AI hayata geçiyor: 30 milyon karar saniyeler içinde analiz edilecek
Bakan Tekin'den velilere tavsiye: Neden meslek lisesini seçmelisiniz?
Bakan Tekin'den velilere tavsiye: Neden meslek lisesini seçmelisiniz?
Burcu Köksal Ak Partiye katıldı: Afyonkarahisar'da çoğunluk AK Parti'ye Geçti
Burcu Köksal Ak Partiye katıldı: Afyonkarahisar'da çoğunluk AK Parti'ye Geçti
Erdoğan açıkladı: Çiftçiye 7 yıl vadeli, 10 milyon dolara kadar kredi
Erdoğan açıkladı: Çiftçiye 7 yıl vadeli, 10 milyon dolara kadar kredi
TÜİK 'aile raporunu' açıkladı: Yalnız yaşayanların oranı yüzde 20'yi aştı
TÜİK 'aile raporunu' açıkladı: Yalnız yaşayanların oranı yüzde 20'yi aştı

'Yeni Müslüman Kültürünü Terk Etmek Zorunda Değil'

Yusuf İslam?dan dikkat çeken mesaj:

  1. Dünyaca ünlü sanatçı Yusuf İslam, İstanbul'daki "World Decolonization Forum"da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İslam, yeni Müslüman olan kişilerin kendi kültürlerinden tamamen vazgeçmek zorunda olmadığını söyledi.

    Dünyaca ünlü sanatçı Yusuf İslam, İstanbul'daki "World Decolonization Forum"da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İslam, yeni Müslüman olan kişilerin kendi kültürlerinden tamamen vazgeçmek zorunda olmadığını söyledi.

  2. 1960 ve 1970'li yıllarda Cat Stevens adıyla müzik dünyasına damga vuran, 1977 yılında ise Müslümanlığı seçen Yusuf İslam Müslüman olduktan sonra yaşadığı dönüşüme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.&nbsp;

    1960 ve 1970'li yıllarda Cat Stevens adıyla müzik dünyasına damga vuran, 1977 yılında ise Müslümanlığı seçen Yusuf İslam Müslüman olduktan sonra yaşadığı dönüşüme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 

  3. Bir dönem müziğin haram olduğuna inandığını söyleyen Yusuf İslam, yıllar içinde bakış açısının değiştiğini belirterek, "Müziği durduramazsınız. Müziğin hayatımız üzerinde hep etkisi var" dedi.&nbsp;

    Bir dönem müziğin haram olduğuna inandığını söyleyen Yusuf İslam, yıllar içinde bakış açısının değiştiğini belirterek, "Müziği durduramazsınız. Müziğin hayatımız üzerinde hep etkisi var" dedi. 

  4. <p><strong>"YENİ MÜSLÜMAN KENDİ KÜLTÜRÜNÜ TERK ETMEK ZORUNDA DEĞİL"</strong></p> <p>İslam, yeni Müslüman olan kişilerin kendi kültürlerinden tamamen kopmak zorunda olmadığını söyledi. İslam, "Biri yeni Müslüman olduğunda kültürünü kapının dışında bırakmak zorunda değil. Ancak belli bir miktar öğrenmeniz ve daha sonra isteklerinizi yönetmeniz gerekiyor. Bunu İslami değerlerin özüyle özdeşleştirmeniz gerekiyor" ifadelerini kullandı.</p>

    "YENİ MÜSLÜMAN KENDİ KÜLTÜRÜNÜ TERK ETMEK ZORUNDA DEĞİL"

    İslam, yeni Müslüman olan kişilerin kendi kültürlerinden tamamen kopmak zorunda olmadığını söyledi. İslam, "Biri yeni Müslüman olduğunda kültürünü kapının dışında bırakmak zorunda değil. Ancak belli bir miktar öğrenmeniz ve daha sonra isteklerinizi yönetmeniz gerekiyor. Bunu İslami değerlerin özüyle özdeşleştirmeniz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

  5. <p>Kendi hayatından ve Müslüman olduğu dönemde yaşadıklarından örnekler vererek dünyayı müzikle birleştirmenin ve bağlantılar kurmanın önemli olduğunu söyleyen İslam, şöyle devam etti:</p> <p>"Benim yolculuğum Londra'da başladı. Babam Yunan, annem İsveçli. Zaten burada birtakım kültürel farklılıkların içinden geçmem gerekiyordu. Tabii ki içine doğduğunuz kültürden etkileniyorsunuz. Londra'da okula gittim, orada şarkılar, ilahiler söyledim, ilahilerden sonra rock müziğe geçtim, bu da kültürün bir parçası."</p>

    Kendi hayatından ve Müslüman olduğu dönemde yaşadıklarından örnekler vererek dünyayı müzikle birleştirmenin ve bağlantılar kurmanın önemli olduğunu söyleyen İslam, şöyle devam etti:

    "Benim yolculuğum Londra'da başladı. Babam Yunan, annem İsveçli. Zaten burada birtakım kültürel farklılıkların içinden geçmem gerekiyordu. Tabii ki içine doğduğunuz kültürden etkileniyorsunuz. Londra'da okula gittim, orada şarkılar, ilahiler söyledim, ilahilerden sonra rock müziğe geçtim, bu da kültürün bir parçası."

  6. <p><strong>"MÜSLÜMANLAR GİTARI BAĞDAT'TAN AVRUPA'YA TAŞIDI"</strong></p> <p>Usta sanatçı, İslam dinini seçtiği ilk yıllarda yaşadığı zorluklardan bahsederek, şöyle konuştu:"Ben Müslüman olduğum zaman öyle bir an vardı ki, Müslüman dünyasının kültürleri de beni sömürgeleştiriyordu. 'Neden başına sarık takmıyorsun?' ya da 'Niye gitar çalıyorsun?' diyorlardı. Bir düşünce aşırı hale gelmişti ve o noktada müzik de yasaktı. O yüzden ben bu anlayış konusunda komple bir değişimden geçtim. O zaman, 'Müslümanlar gitarı Bağdat'tan İspanya'ya getirdi, İspanya'dan Avrupa'ya geldi, şimdi o gitar elimizde' diye düşünmeye başladım. 'Ben bunun neresindeyim' diye düşündüm. Biri yeni Müslüman olduğunda kültürünü kapının dışında bırakmak zorunda değil. Ancak belli bir miktar öğrenmeniz ve daha sonra isteklerinizi yönetmeniz gerekiyor. Bunu İslami değerlerin özüyle özdeşleştirmeniz gerekiyor."</p>

    "MÜSLÜMANLAR GİTARI BAĞDAT'TAN AVRUPA'YA TAŞIDI"

    Usta sanatçı, İslam dinini seçtiği ilk yıllarda yaşadığı zorluklardan bahsederek, şöyle konuştu:"Ben Müslüman olduğum zaman öyle bir an vardı ki, Müslüman dünyasının kültürleri de beni sömürgeleştiriyordu. 'Neden başına sarık takmıyorsun?' ya da 'Niye gitar çalıyorsun?' diyorlardı. Bir düşünce aşırı hale gelmişti ve o noktada müzik de yasaktı. O yüzden ben bu anlayış konusunda komple bir değişimden geçtim. O zaman, 'Müslümanlar gitarı Bağdat'tan İspanya'ya getirdi, İspanya'dan Avrupa'ya geldi, şimdi o gitar elimizde' diye düşünmeye başladım. 'Ben bunun neresindeyim' diye düşündüm. Biri yeni Müslüman olduğunda kültürünü kapının dışında bırakmak zorunda değil. Ancak belli bir miktar öğrenmeniz ve daha sonra isteklerinizi yönetmeniz gerekiyor. Bunu İslami değerlerin özüyle özdeşleştirmeniz gerekiyor."

  7. <p><strong>BOSNA SAVAŞI MÜZİĞE BAKIŞINI DEĞİŞTİRDİ</strong></p> <p>Bir dönem müziğin haram olduğuna inandığını ifade eden Yusuf İslam, Bosna Savaşı sırasında yaşadığı deneyimlerin kendisini derinden etkilediğini anlattı.Bosna'da duyduğu şarkıların kendisinde güçlü duygular uyandırdığını söyleyen sanatçı, "Bir müzikle insanın gözünü açabilirsiniz. Biz insanların gözünü açmak istiyoruz, onları körleştirmek değil" diye konuştu.&nbsp;</p>

    BOSNA SAVAŞI MÜZİĞE BAKIŞINI DEĞİŞTİRDİ

    Bir dönem müziğin haram olduğuna inandığını ifade eden Yusuf İslam, Bosna Savaşı sırasında yaşadığı deneyimlerin kendisini derinden etkilediğini anlattı.Bosna'da duyduğu şarkıların kendisinde güçlü duygular uyandırdığını söyleyen sanatçı, "Bir müzikle insanın gözünü açabilirsiniz. Biz insanların gözünü açmak istiyoruz, onları körleştirmek değil" diye konuştu. 

  8. <p><strong>"ALLAH HERKESE BİR YETENEK VERİYOR"</strong></p> <p>Müziğe yeniden dönüş sürecini de anlatan Yusuf İslam, evde eline gitar aldığında yeniden üretmeye başladığını söyledi.</p> <p><strong>"Allah bana bu yeteneği vermiş. Herkesin Allah vergisi bir yeteneği var"</strong> diyen sanatçı, insanların sahip oldukları yeteneklerle birbirine hizmet ettiğini vurguladı.</p>

    "ALLAH HERKESE BİR YETENEK VERİYOR"

    Müziğe yeniden dönüş sürecini de anlatan Yusuf İslam, evde eline gitar aldığında yeniden üretmeye başladığını söyledi.

    "Allah bana bu yeteneği vermiş. Herkesin Allah vergisi bir yeteneği var" diyen sanatçı, insanların sahip oldukları yeteneklerle birbirine hizmet ettiğini vurguladı.

  9. <p><strong>"MÜZİKTE SINIR YOK"</strong></p> <p>Genç müzisyenlerin bugün çok başarılı işler yaptığını belirten Yusuf İslam, müzikte sınır olmadığını söyledi.Yeni nesil sanatçılar için <strong>"Muhteşem şarkı sözleri yazıyorlar"</strong> değerlendirmesinde bulunan Yusuf İslam, <strong>"Müzikte ihtimaller sonsuz"</strong> dedi.</p>

    "MÜZİKTE SINIR YOK"

    Genç müzisyenlerin bugün çok başarılı işler yaptığını belirten Yusuf İslam, müzikte sınır olmadığını söyledi.Yeni nesil sanatçılar için "Muhteşem şarkı sözleri yazıyorlar" değerlendirmesinde bulunan Yusuf İslam, "Müzikte ihtimaller sonsuz" dedi.

13 Mayıs 2026