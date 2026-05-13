'Yeni Müslüman Kültürünü Terk Etmek Zorunda Değil'
Yusuf İslam?dan dikkat çeken mesaj:
Dünyaca ünlü sanatçı Yusuf İslam, İstanbul'daki "World Decolonization Forum"da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İslam, yeni Müslüman olan kişilerin kendi kültürlerinden tamamen vazgeçmek zorunda olmadığını söyledi.
1960 ve 1970'li yıllarda Cat Stevens adıyla müzik dünyasına damga vuran, 1977 yılında ise Müslümanlığı seçen Yusuf İslam Müslüman olduktan sonra yaşadığı dönüşüme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Bir dönem müziğin haram olduğuna inandığını söyleyen Yusuf İslam, yıllar içinde bakış açısının değiştiğini belirterek, "Müziği durduramazsınız. Müziğin hayatımız üzerinde hep etkisi var" dedi.
"YENİ MÜSLÜMAN KENDİ KÜLTÜRÜNÜ TERK ETMEK ZORUNDA DEĞİL"
İslam, yeni Müslüman olan kişilerin kendi kültürlerinden tamamen kopmak zorunda olmadığını söyledi. İslam, "Biri yeni Müslüman olduğunda kültürünü kapının dışında bırakmak zorunda değil. Ancak belli bir miktar öğrenmeniz ve daha sonra isteklerinizi yönetmeniz gerekiyor. Bunu İslami değerlerin özüyle özdeşleştirmeniz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Kendi hayatından ve Müslüman olduğu dönemde yaşadıklarından örnekler vererek dünyayı müzikle birleştirmenin ve bağlantılar kurmanın önemli olduğunu söyleyen İslam, şöyle devam etti:
"Benim yolculuğum Londra'da başladı. Babam Yunan, annem İsveçli. Zaten burada birtakım kültürel farklılıkların içinden geçmem gerekiyordu. Tabii ki içine doğduğunuz kültürden etkileniyorsunuz. Londra'da okula gittim, orada şarkılar, ilahiler söyledim, ilahilerden sonra rock müziğe geçtim, bu da kültürün bir parçası."
"MÜSLÜMANLAR GİTARI BAĞDAT'TAN AVRUPA'YA TAŞIDI"
Usta sanatçı, İslam dinini seçtiği ilk yıllarda yaşadığı zorluklardan bahsederek, şöyle konuştu:"Ben Müslüman olduğum zaman öyle bir an vardı ki, Müslüman dünyasının kültürleri de beni sömürgeleştiriyordu. 'Neden başına sarık takmıyorsun?' ya da 'Niye gitar çalıyorsun?' diyorlardı. Bir düşünce aşırı hale gelmişti ve o noktada müzik de yasaktı. O yüzden ben bu anlayış konusunda komple bir değişimden geçtim. O zaman, 'Müslümanlar gitarı Bağdat'tan İspanya'ya getirdi, İspanya'dan Avrupa'ya geldi, şimdi o gitar elimizde' diye düşünmeye başladım. 'Ben bunun neresindeyim' diye düşündüm. Biri yeni Müslüman olduğunda kültürünü kapının dışında bırakmak zorunda değil. Ancak belli bir miktar öğrenmeniz ve daha sonra isteklerinizi yönetmeniz gerekiyor. Bunu İslami değerlerin özüyle özdeşleştirmeniz gerekiyor."
BOSNA SAVAŞI MÜZİĞE BAKIŞINI DEĞİŞTİRDİ
Bir dönem müziğin haram olduğuna inandığını ifade eden Yusuf İslam, Bosna Savaşı sırasında yaşadığı deneyimlerin kendisini derinden etkilediğini anlattı.Bosna'da duyduğu şarkıların kendisinde güçlü duygular uyandırdığını söyleyen sanatçı, "Bir müzikle insanın gözünü açabilirsiniz. Biz insanların gözünü açmak istiyoruz, onları körleştirmek değil" diye konuştu.
"ALLAH HERKESE BİR YETENEK VERİYOR"
Müziğe yeniden dönüş sürecini de anlatan Yusuf İslam, evde eline gitar aldığında yeniden üretmeye başladığını söyledi.
"Allah bana bu yeteneği vermiş. Herkesin Allah vergisi bir yeteneği var" diyen sanatçı, insanların sahip oldukları yeteneklerle birbirine hizmet ettiğini vurguladı.
"MÜZİKTE SINIR YOK"
Genç müzisyenlerin bugün çok başarılı işler yaptığını belirten Yusuf İslam, müzikte sınır olmadığını söyledi.Yeni nesil sanatçılar için "Muhteşem şarkı sözleri yazıyorlar" değerlendirmesinde bulunan Yusuf İslam, "Müzikte ihtimaller sonsuz" dedi.