Mart ayında 729 operasyon: 2 bin 996 tutuklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik yürütülen mücadeleye ilişkin mart ayı verilerini paylaştı.

Gürlek, söz konusu suçların gençleri bağımlılığa sürüklediğini, aile yapısını zayıflattığını ve toplumsal huzuru tehdit ettiğini belirterek, bu alanlardaki mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

81 ilde 171 Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda mart ayı boyunca toplam 729 operasyon gerçekleştirildiğini aktaran Gürlek, bu kapsamda 9 bin 185 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını bildirdi. Şüphelilerden 2 bin 996'sının tutuklandığını, 820 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini ifade etti.

Operasyonların büyük bölümünü uyuşturucu suçlarının oluşturduğunu kaydeden Gürlek, bu kapsamda 669 operasyonda 7 bin 568 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve 2 bin 541 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Yasa dışı bahis ve sanal kumara yönelik operasyonlara da değinen Gürlek, 56 operasyonda 1.608 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 455 kişinin tutuklandığını belirtti. En fazla işlem yapılan ilin ise İstanbul olduğu bildirildi.

Gürlek, operasyonlarda görev alan yargı teşkilatı mensupları ile adli kolluk birimlerine teşekkür ederek, toplumun huzurunu hedef alan suçlara karşı mücadelenin aralıksız devam edeceğini ifade etti.