KADES'in indirilme sayısı 9,4 milyonu aştı

Bakan Tekin'den 'kreş' çıkışı: Ders kitaplarını ve müfredatı biz denetlemeliyiz!
Bakan Tekin'den 'kreş' çıkışı: Ders kitaplarını ve müfredatı biz denetlemeliyiz!
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans ve 22.000 TL'ye varan Chip-Para!
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans ve 22.000 TL'ye varan Chip-Para!
Sponsorlu İçerik
Bakan Bayraktar: TürkAkım boru hattının güvenliği önemli
Bakan Bayraktar: TürkAkım boru hattının güvenliği önemli
İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi
İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Göktaş: Sosyal ağ sağlayıcılar, 15 yaş altı çocuklara hizmet sunmayacak
Bakan Göktaş: Sosyal ağ sağlayıcılar, 15 yaş altı çocuklara hizmet sunmayacak
Bahçeli: Terörsüz Türkiye'de hiçbir ihmal ve zafiyetin kabulü mümkün değildir
Bahçeli: Terörsüz Türkiye'de hiçbir ihmal ve zafiyetin kabulü mümkün değildir
Üsküdar'da balya balya rüşvet paraları valizlerde ele geçirildi
Üsküdar'da balya balya rüşvet paraları valizlerde ele geçirildi
'Vatan Emniyet'ten alınacaksın' tehdidini yapan kadın kim çıktı?
'Vatan Emniyet'ten alınacaksın' tehdidini yapan kadın kim çıktı?
Mart ayında 729 operasyon: 2 bin 996 tutuklama
Mart ayında 729 operasyon: 2 bin 996 tutuklama
Altında tansiyon düştü, güvenli liman sarsıldı
Altında tansiyon düştü, güvenli liman sarsıldı
Simge Sağın, Melek Mosso, İbrahim Çelikol, Mustafa Ceceli gözaltına alındı
Simge Sağın, Melek Mosso, İbrahim Çelikol, Mustafa Ceceli gözaltına alındı
2012 KPSS soruşturması: 16 şüpheliye gözaltı kararı
2012 KPSS soruşturması: 16 şüpheliye gözaltı kararı
Yaptığı kadar alacak! Polis Meslek Kanunu ile yeni dönem başlıyor
Yaptığı kadar alacak! Polis Meslek Kanunu ile yeni dönem başlıyor
Etikete çözüm dijital hal! 'Tarla-raf' makasını kapatacak formül
Etikete çözüm dijital hal! 'Tarla-raf' makasını kapatacak formül
Trafikte sahte milletvekili kimliği gösteren kişi yakalandı
Trafikte sahte milletvekili kimliği gösteren kişi yakalandı
Bakan Bolat: Suudi Arabistan'la yapılan anlaşmayla transit ticareti başlattık
Bakan Bolat: Suudi Arabistan'la yapılan anlaşmayla transit ticareti başlattık
Öğretmen Ramazan Avuşmak'a ilk duruşmada beraat kararı
Öğretmen Ramazan Avuşmak'a ilk duruşmada beraat kararı
Kentsel dönüşümde yeni kredi desteği: 3 Milyon TL kredi, 180 ay vade!
Kentsel dönüşümde yeni kredi desteği: 3 Milyon TL kredi, 180 ay vade!
Polislerin mesai sistemi değişiyor, bekçilere gündüz mesaisi geliyor
Polislerin mesai sistemi değişiyor, bekçilere gündüz mesaisi geliyor
Kadro alamayan akademisyen sahte senetle dolandırmıştı: 10 kişi tutuklandı
Kadro alamayan akademisyen sahte senetle dolandırmıştı: 10 kişi tutuklandı
'Hatır sigortası' yapan yandı: Ödenen maaşlar faiziyle geri istenecek!
'Hatır sigortası' yapan yandı: Ödenen maaşlar faiziyle geri istenecek!
Gaziantep Adliyesi'nde 'temizlik' operasyonu: CHP'li Akdoğan'ın iddiaları boşa çıktı
Gaziantep Adliyesi'nde 'temizlik' operasyonu: CHP'li Akdoğan'ın iddiaları boşa çıktı
TCMB'den enflasyon analizi: 'Eşel Mobil' enflasyonu frenledi!
TCMB'den enflasyon analizi: 'Eşel Mobil' enflasyonu frenledi!
Erdoğan: Gündemimizde erken veya ara seçim yok
Erdoğan: Gündemimizde erken veya ara seçim yok
Akaryakıt mı, şarj mı? Yılda 105 bin TL cebinizde kalabilir
Akaryakıt mı, şarj mı? Yılda 105 bin TL cebinizde kalabilir
Sürücülere sevindirici haber: Akaryakıt zamları iptal edildi!
Sürücülere sevindirici haber: Akaryakıt zamları iptal edildi!
TMO'dan 'Yunan pirinci satılıyor' iddialarına yanıt
TMO'dan 'Yunan pirinci satılıyor' iddialarına yanıt
Sağlıkta milli dönem: GÖKBEY 'hava ambulansı' olarak göreve başlıyor!
Sağlıkta milli dönem: GÖKBEY 'hava ambulansı' olarak göreve başlıyor!
Mustafa Bozbey tutuklanmıştı: Valilik 'geçici başkan' görevlendirdi
Mustafa Bozbey tutuklanmıştı: Valilik 'geçici başkan' görevlendirdi
Nüfusu 2 binin altına düşen belediyeler köye dönüşecek
Nüfusu 2 binin altına düşen belediyeler köye dönüşecek
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

KADES'in indirilme sayısı 9,4 milyonu aştı

Kadın Destek Uygulaması (KADES), 9 milyon 458 bin 98 kez indirildi. Uygulama üzerinden yapılan 94 bin 159 ihbardan, 60 bin 754'ü asıllı, 33 bin 405'i ise asılsız olarak kayıtlara geçti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2026 12:38, Son Güncelleme : 07 Nisan 2026 12:39
Yazdır
KADES'in indirilme sayısı 9,4 milyonu aştı

İçişleri Bakanlığının teknolojik imkanları güvenlik hizmetleriyle birleştirme vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen KADES, şiddet mağduru veya şiddet görme tehlikesi altındaki kadınların telefondan tek tuşla kolluk kuvvetlerine anında ulaşmasını sağlıyor.

Kadınların acil durumlarda destek isteyebildiği KADES'in indirilme sayısı 9 milyon 458 bin 98'e ulaştı. Uygulama üzerinden bugüne kadar toplam 94 bin 159 ihbar yapıldı.

KADES'e ulaşan ihbarların 60 bin 754'ü asıllı, 33 bin 405'i ise asılsız olarak kayıtlara geçti.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla Bakanlığın "yeni güvenlik mimarisi" yaklaşımıyla elektronik kelepçe sisteminde de titiz bir takip yürütülüyor. Bu kapsamda, 66 ilde 1587 vaka aktif olarak izleniyor.

"Kadınların cebindeki en güçlü güvenlik kalkanı"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetle mücadelede KADES'in hayati bir rol üstlendiğini vurgulayarak, uygulamayı telefonlarına indirmeleri çağrısında bulundu.

Çiftçi, KADES'in kadınların cebindeki en güçlü güvenlik kalkanı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Herhangi bir tehdit anında kadınların kendilerini asla yalnız hissetmelerini istemiyoruz. Kadınların tehlike hissettiklerinde sadece konum bilgisini paylaşarak uygulamadan bildirim yapmalarını rica ediyoruz. Devletimizin gücü ve en yakın kolluk birimimiz en kısa süre içinde yanlarında olacaktır. Hiçbir kadın şiddet korkusuyla yaşamasın diye teknolojinin tüm imkanlarıyla 7 gün 24 saat esasıyla yanlarındayız."

KADES ve 6284 sayılı Kanun

İçişleri Bakanlığınca 2018'de hazırlanan ve yayınlanan uygulama, Bakanlık koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

KADES, telefonda konum bilgisinin açılmasıyla acil durumlarda kolluk kuvvetlerine anında erişim imkanı tanıyor.

Öte yandan, 8 Mart 2012'de kabul edilen 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Kanunu, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların ve aile bireylerinin korunmasına yönelik usul ve esasları düzenliyor.

Bakanlığın elektronik kelepçe gibi teknik takip sistemleri de bu kanun kapsamındaki tedbir kararlarının uygulanmasını sağlıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber