Gülistan Doku dosyasında düğüm çözülüyor: 11 tutuklama, eski vali adliyede
%1,89 Faizli 100.000 TL Kredi Fırsatı
%1,89 Faizli 100.000 TL Kredi Fırsatı
Sponsorlu İçerik
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altın ve gümüş baskı altında

ABD-İran görüşmeleri beklenirken altın ve gümüş fiyatları baskı altında kaldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Nisan 2026 08:11, Son Güncelleme : 21 Nisan 2026 08:12
Yazdır
Altın, ons başına 4 bin 800 doların altında seyrederek baskı altında kaldı. Yatırımcılar, iki haftalık ateşkesin bu hafta sona ermesinden önce ABD ve İran arasında yapılacak ikinci tur müzakereleri temkinli bir şekilde bekliyordu.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Pakistan'daki ABD heyetine bir kez daha başkanlık etmesi beklenirken, İran'ın da daha önce müzakerelere katılmayacağına dair sinyallerini tersine çevirerek temsilci göndermeye hazırlandığı bildiriliyor. Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump, ateşkesin süresi dolmadan önce bir anlaşmaya varılmaması durumunda mevcut ateşkesi uzatmasının olası olmadığını belirterek, Hürmüz Boğazı'nın bir anlaşma sağlanana kadar kapalı kalacağını söyledi.

Orta Doğu çatışması, enflasyon risklerini artıran ve merkez bankalarının faiz artırımı olasılığını yükselten tarihi bir enerji arz şokuna yol açarak altın üzerinde baskı oluşturdu. Değerli metal, İran savaşı başladığından bu yana yüzde 8'den fazla değer kaybetti.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 824 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 789 dolar, en yüksek de 4 bin 833 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 790 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 955 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 912 lira, en yüksek de 6 bin 971 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 913 liradan alıcı buluyor.

GÜMÜŞ DE GERİLİYOR

Gümüş, ons başına 79 doların altında seyrederek baskı altında kaldı. Altına benzer sebeplerle gerileyen beyaz maden İran savaşı başladığından beri yaklaşık yüzde 15 oranında düşüş kaydetti.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 79,79 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 78,56 dolar, en yüksek de 80,21 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 78,88 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 115 liradan başladı. Gün içinde en düşük 113,2 lira, en yüksek de 115,6 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 113,7 liradan alıcı buluyor.

Altın Türü

Sembol Satış Değişim Saat

Gram Altın

 6.941,82 - 0.38% 21:44

Ons Altın

 4.814,15 - 0.37% 21:44

Cumhuriyet Altını

 46.355,59 - 0.12% 17:00

Çeyrek Altın

 11.247,83 - 0.17% 21:44

Yarım Altın

 22.495,66 - 0.17% 21:44

Tam Altın

 44.921,88 - 0.17% 21:44

Reşat Altını

 47.758,21 - 0.12% 17:00

14 Ayar Altın TL/Gr

 4.003,82 - 0.48% 21:44

18 Ayar Altın TL/Gr

 5.130,44 - 0.48% 21:44

Ata Altın

 46.173,34 - 0.48% 21:44

Has Altın

 6.907,33 - 0.38% 21:44

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber