HSK'dan flaş adli yargı kararnamesi
Kahramanmaraş'ta yeni il milli eğitim müdürü belli oldu

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Turan Akpınar atandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Nisan 2026 19:52, Son Güncelleme : 20 Nisan 2026 20:20
Mille Eğitim Bakanlığı bünyesinde uzun yıllar öğretmenlik ve yöneticilik yapan Turan Akpınar, Bingöl, İstanbul, Zonguldak, Sivas, Adana ve Ankara'da edindiği tecrübelerin ardından Kahramanmaraş'ta görev yapacak. Yeni İl Müdürü Akpınar, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet sayfasında yaptığı açıklamada Kahramanmaraş'ta eğitimin önemine dikkat çekerek, eğitime erişimin artırılması, eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve altyapının güçlendirilmesi hedefleri doğrultusunda çalışmalar yürüteceklerini belirtti. Göreve başlarken kentte yaşanan elim olayda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencileri anan Akpınar, yaralı öğrencilere de acil şifalar diledi. Eğitimde başarı için tüm paydaşlarla birlikte hareket edeceklerini kaydeden Akpınar, öğretmenler başta olmak üzere veliler, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin desteğiyle eğitim alanında önemli adımlar atılacağını ifade etti.

