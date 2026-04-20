TBMM 106 yaşında: Çocuk özel oturumunda hem bayram gururu hem de saldırı kederi
TBMM'NİN açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla çocuk özel oturumu düzenlendi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, okullardaki saldırılara değinerek, "Hangi sözü söylersek söyleyelim, içimizdeki yaranın içimizde bu kanayan yarayı dindirmeye yetmeyeceğini tabii ki biliyoruz, farkındayız. Ama böyle zor günlerde milletimizin en temel özelliği dayanışma içerisinde zorlukları aşabilme kabiliyetidir" dedi.
TBMM açılışının 106. Yıl dönümü çocuk oturumu Genel Kurul'da düzenlendi. Oturum
İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Kurtulmuş yaptığı konuşmada, 23 Nisan
bayramının Milli Egemenlik ve çocuk bayramı olduğunu hatırlatarak, "Türkiye
Büyük Millet Meclisi, dünyadaki diğer meclislerden farklı olan, devlet kurulduktan
sonra oluşmuş bir Meclis değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi burada, ulusta
bulunan 1. Meclisten, henüz milli kurtuluş mücadelemiz verilirken bir araya
gelmiş. Bir kısmı İstanbul'da İngiliz işgali dolayısıyla dağıtılmış olan Meclis-i
Mebusa'nın üyelerinden, bir kısmı ise Anadolu'nun dört bir tarafından seçilmiş
toplum temsilcilerinden oluşan milletvekilleri vasıtasıyla devleti kurmadan
önce meclisi kurmuş olan bir milletiz. Böylece o Mecliste sadece yasaların çıkartılması,
sadece bir takım denetim faaliyetlerinin yapılmasının ötesinde, 1. Meclis aslında
Türkiye'nin verdiği ulusal kurtuluş mücadelesinin bir karargahı, bir ordu merkezi,
bir emir komuta merkezi olarak çalışmıştır. O zor günlerde milli kurtuluş mücadelemizi
gerçekleştiren, başta 1. Meclisimizin de Başkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk
ve arkadaşları olmak üzere, birinci meclisin bütün kahramanlarını saygıyla ve
minnetle hatırlıyoruz. Birinci meclisten bugüne kadar, yani şu anda 28. Dönem
Cumhuriyet Meclisi'ndeyiz. Bağımsızlığımızı ve bu milletin iradesinden başka
hiçbir iradeye boyun eğmeme duruşunu sergilemiş olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin
geçmiş bütün milletvekillerini de saygıyla, şükranla yad ediyoruz" ifadelerini
kullandı.
Kurtulmuş, Türkiye'de bundan sonra Türkiye'yi yönetecek olanların çocukların
olduğunu belirterek, "Aranızdan öyle tahmin ediyor ve ümit ediyorum ki
çok sayıda milletvekilleri, Bakanlar, Cumhurbaşkanları ve Türkiye'nin en ileri
düzeyde yöneticileri çıkacak. Dolayısıyla sizlerin hayata hazırlıklı olmanız,
iyi yetişmeniz hem bizlerin birinci önceliğidir, hem ailelerinizin hem de öğretmenlerinizin
birinci önceliğidir. Ümit ediyorum ki bu koltukları, devleti yönetme, millet
adına yönetme koltuklarını doldurduğunuzda aldığınız bayrağı, bizlerden aldığınız
bayrağı çok daha iyi bir şekilde yükseklere taşıyacak ve Türkiye Cumhuriyeti
Devleti'ni ilelebet payidar kılacaksınız. Bu topraklarda her zaman hakkın, hukukun,
insafın, vicdanın, insanlığın sesi olacaksınız. Sadece kendi mesleklerinde başarılı
olan insanlar değil, aynı zamanda ahlaklı ve faziletli gençler olarak Türkiye'nin
tamamına hizmet edecek bütün insanlığa da ışıl ışıl yayılan bu parıltınızla
örnek olacaksınız" şeklinde konuştu.
Kurtulmuş, çocuklara TBMM Katip üyesi ve Afyonkarahisar milletvekili İbrahim
Yurdunuseven'i örnek gösterdi. Yurdunuseven 46 yıl önce çocuklarla aynı sıralarda
oturduğunu ifade etti.
Kurtulmuş son olarak, geçen hafta okullara yapılan saldırıları kınadı. Kurtulmuş,
"Geçtiğimiz günlerde, önce Şanlıurfa'da yapılan, bir okula yapılan saldırının
ardından, maalesef Kahramanmaraş'ta yapılan saldırıda 10 kişiyi, 1'i öğretmen,
9'u öğrenci olmak üzere 10 canımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Üzüntümüzün,
acımızın ne kadar büyük olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Bütün Türkiye bu acıyı
eksiksiz 86 milyon olarak hissediyoruz. Bu menfur saldırılıyı kim yaptıysa,
arkasındaki gerçek nedenler nelerse bunların hepsinin ortaya çıkarılması için,
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bir araştırma komisyonu kurulmasını bir
kere daha buradan dile getirmek istiyorum. Bu ölen bütün evlatlarımıza ve öğretmen
arkadaşımıza Cenab-ı Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Hiç şüphesiz evlatlarımız
onlar cennettedir. Öğretmen arkadaşımızın da görev şehidi olarak cennette olduğunu
ümit ediyorum, dua ediyorum. Allah rahmet eylesin, makamları ali olsun. Ayrıca
acılı bütün ailelerimizin acısını buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsünden
paylaştığımızı ifade etmek istiyorum. Hangi sözü söylersek söyleyelim, içimizdeki
yaranın içimizde bu kanayan yarayı dindirmeye yetmeyeceğini tabii ki biliyoruz,
farkındayız. Ama böyle zor günlerde milletimizin en temel özelliği dayanışma
içerisinde zorlukları aşabilme kabiliyetidir" dedi.
Kurtulmuş'un konuşmasından sonra başkan Divanı üyelikleri için seçim yapıldı.
TBMM Başkanlığı'na İnci Yıldız Şentürk, Katip üyeliklere ise Masal Aydos ve
Efe Top aday gösterili ve ittifakla kabul edildi.
İnci Yıldız Şentürk yaptığı konuşmada, çocuklara duyulan güvenin ne kadar büyük ve kıymetli bir emanet olduğunu kalplerinde hissettiklerini söyleyerek, okul saldırılarına atıf yaparak hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara şifa diledi.