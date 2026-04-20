Sosyal medya dehşeti: Tiktok fenomeni canlı yayında kadın bıçakladı

Trump: İran ile anlaşma bugün imzalanacak
Trump: İran ile anlaşma bugün imzalanacak
%1,89 Faizli 100.000 TL Kredi Fırsatı
%1,89 Faizli 100.000 TL Kredi Fırsatı
Sponsorlu İçerik
6 beldede 7 Haziran'da seçim sandığı kurulacak
6 beldede 7 Haziran'da seçim sandığı kurulacak
TCMB'de görev değişikliği: Akçay ayrıldı, iki başkan yardımcısı atandı
TCMB'de görev değişikliği: Akçay ayrıldı, iki başkan yardımcısı atandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
275 okulu hedef gösteren 389 hesap kullanıcısı gözaltına alındı
275 okulu hedef gösteren 389 hesap kullanıcısı gözaltına alındı
Eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi adliyeye sevk edildi
Eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi adliyeye sevk edildi
Bakan Göktaş: Yaşlı dostu Türkiye modelini hayata geçirmeyi hedefliyoruz
Bakan Göktaş: Yaşlı dostu Türkiye modelini hayata geçirmeyi hedefliyoruz
500 bin sosyal konut için İstanbul'da kura heyecanı başlıyor
500 bin sosyal konut için İstanbul'da kura heyecanı başlıyor
Yeni haftada serin ve yağışlı hava görülecek
Yeni haftada serin ve yağışlı hava görülecek
Ankara İstinaf'ın en hızlı dairesi ve en yavaş dairesi belli oldu
Ankara İstinaf'ın en hızlı dairesi ve en yavaş dairesi belli oldu
Hobi bahçeleri kontrolsüz bir rant ekonomisine dönüştü
Hobi bahçeleri kontrolsüz bir rant ekonomisine dönüştü
Uşak Belediyesi'ne 2. dalga operasyon: 25 gözaltı
Uşak Belediyesi'ne 2. dalga operasyon: 25 gözaltı
Belediye başkanının akrabası belediye çalışanını öldürdü
Belediye başkanının akrabası belediye çalışanını öldürdü
Okuldaki tayin gerçeği! Kendi çocuklarının yazılı sınav notlarını yükseltmişler
Okuldaki tayin gerçeği! Kendi çocuklarının yazılı sınav notlarını yükseltmişler
Önce borç sonra kumar! Z kuşağına 'modern senet' tuzağı
Önce borç sonra kumar! Z kuşağına 'modern senet' tuzağı
Eğitim sendikalarının iş bırakma eylemi doğru muydu?
Eğitim sendikalarının iş bırakma eylemi doğru muydu?
Bakan Fidan: Bölgede çok ciddi siyasi krizler var!
Bakan Fidan: Bölgede çok ciddi siyasi krizler var!
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
Bakan Gürlek '2025 Yılı Yargı İstatistikleri'ni paylaştı
Bakan Gürlek '2025 Yılı Yargı İstatistikleri'ni paylaştı
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Bakan Fidan: İsrail'in yayılmacılığı küresel bir güvenlik sorunudur
Bakan Fidan: İsrail'in yayılmacılığı küresel bir güvenlik sorunudur
Cevdet Yılmaz: 2026 Türkiye için zirveler yılı olacak
Cevdet Yılmaz: 2026 Türkiye için zirveler yılı olacak
BDDK'dan 'kredi kartı limiti' açıklaması: Alınmış yeni bir karar yok!
BDDK'dan 'kredi kartı limiti' açıklaması: Alınmış yeni bir karar yok!
EKPSS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarları yayımlandı
EKPSS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarları yayımlandı
3 milyon mesaj analiz edildi: Dijital nefret tesadüf değil!
3 milyon mesaj analiz edildi: Dijital nefret tesadüf değil!
Kredi faizleri traktör satışlarını vurdu: 78 ilde arttı, 3 ilde azaldı!
Kredi faizleri traktör satışlarını vurdu: 78 ilde arttı, 3 ilde azaldı!
TBMM'de yoğun hafta: Okul saldırıları Meclis gündeminde
TBMM'de yoğun hafta: Okul saldırıları Meclis gündeminde
Gazi Meclis 106 yaşında: TBMM'de 5 günlük bayram coşkusu
Gazi Meclis 106 yaşında: TBMM'de 5 günlük bayram coşkusu
Cesetsiz cinayet olur mu? İşte uzmanların görüşleri
Cesetsiz cinayet olur mu? İşte uzmanların görüşleri
Sosyal medya dehşeti: Tiktok fenomeni canlı yayında kadın bıçakladı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde "Karagül" adıyla tanınan M.C., canlı yayın açtığı sırada tartıştığı bir kadını kulağından bıçakla yaraladı; saldırı anlarını sosyal medya hesabından takipçilerine izletti. Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan M.C., ekip aracının içinden de canlı yayın açmaya devam etti; elindeki kan izleri ve sergilediği rahat tavırlar izleyenleri dehşete düşürdü.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Nisan 2026 16:58, Son Güncelleme : 20 Nisan 2026 16:59
Sosyal medya dehşeti: Tiktok fenomeni canlı yayında kadın bıçakladı

Bursa'da, 'Karagül' lakaplı sosyal medya fenomeni M.C., sokakta karşılaşıp, tartıştığı kadını bıçakla kulağından yaraladı. M.C., o anları da açtığı canlı yayında yayınladı.

Olay, dün akşam saatlerinde Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sanal medya uygulamasında 'Karagül' adıyla bilinen M.C., sokakta yürürken hesabından canlı yayın açtı. M.C., bu sırada yanına gelen bir kadınla tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşürken, M.C. cebinden çıkardığı bıçakla kadını kulağından yaraladı, o anları da sanal medya hesabından yayınladı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde gözaltına alınan, polis aracında da canlı yayın açan M.C.'nin elindeki kan dikkat çekti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

