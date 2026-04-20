Sosyal medya dehşeti: Tiktok fenomeni canlı yayında kadın bıçakladı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde "Karagül" adıyla tanınan M.C., canlı yayın açtığı sırada tartıştığı bir kadını kulağından bıçakla yaraladı; saldırı anlarını sosyal medya hesabından takipçilerine izletti. Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan M.C., ekip aracının içinden de canlı yayın açmaya devam etti; elindeki kan izleri ve sergilediği rahat tavırlar izleyenleri dehşete düşürdü.
Olay, dün akşam saatlerinde Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sanal medya uygulamasında 'Karagül' adıyla bilinen M.C., sokakta yürürken hesabından canlı yayın açtı. M.C., bu sırada yanına gelen bir kadınla tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşürken, M.C. cebinden çıkardığı bıçakla kadını kulağından yaraladı, o anları da sanal medya hesabından yayınladı.
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde gözaltına alınan, polis aracında da canlı yayın açan M.C.'nin elindeki kan dikkat çekti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.