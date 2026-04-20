Polisin 'dur' ihtarına uymadı: 350 bin TL ceza yedi

Bakan Göktaş: Yaşlı dostu Türkiye modelini hayata geçirmeyi hedefliyoruz
Bakan Göktaş: Yaşlı dostu Türkiye modelini hayata geçirmeyi hedefliyoruz
500 bin sosyal konut için İstanbul'da kura heyecanı başlıyor
500 bin sosyal konut için İstanbul'da kura heyecanı başlıyor
Türkiye'nin ihracat haritası: 40 ilde artış
Türkiye'nin ihracat haritası: 40 ilde artış
Yeni haftada serin ve yağışlı hava görülecek
Yeni haftada serin ve yağışlı hava görülecek
Ankara İstinaf'ın en hızlı dairesi ve en yavaş dairesi belli oldu
Ankara İstinaf'ın en hızlı dairesi ve en yavaş dairesi belli oldu
Hobi bahçeleri kontrolsüz bir rant ekonomisine dönüştü
Hobi bahçeleri kontrolsüz bir rant ekonomisine dönüştü
Uşak Belediyesi'ne 2. dalga operasyon: 25 gözaltı
Uşak Belediyesi'ne 2. dalga operasyon: 25 gözaltı
Belediye başkanının akrabası belediye çalışanını öldürdü
Belediye başkanının akrabası belediye çalışanını öldürdü
Okuldaki tayin gerçeği! Kendi çocuklarının yazılı sınav notlarını yükseltmişler
Okuldaki tayin gerçeği! Kendi çocuklarının yazılı sınav notlarını yükseltmişler
Önce borç sonra kumar! Z kuşağına 'modern senet' tuzağı
Önce borç sonra kumar! Z kuşağına 'modern senet' tuzağı
Kabinede ana gündem okul güvenliği
Kabinede ana gündem okul güvenliği
Eğitim sendikalarının iş bırakma eylemi doğru muydu?
Eğitim sendikalarının iş bırakma eylemi doğru muydu?
Bakan Fidan: Bölgede çok ciddi siyasi krizler var!
Bakan Fidan: Bölgede çok ciddi siyasi krizler var!
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
Bakan Gürlek '2025 Yılı Yargı İstatistikleri'ni paylaştı
Bakan Gürlek '2025 Yılı Yargı İstatistikleri'ni paylaştı
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Bakan Fidan: İsrail'in yayılmacılığı küresel bir güvenlik sorunudur
Bakan Fidan: İsrail'in yayılmacılığı küresel bir güvenlik sorunudur
Cevdet Yılmaz: 2026 Türkiye için zirveler yılı olacak
Cevdet Yılmaz: 2026 Türkiye için zirveler yılı olacak
BDDK'dan 'kredi kartı limiti' açıklaması: Alınmış yeni bir karar yok!
BDDK'dan 'kredi kartı limiti' açıklaması: Alınmış yeni bir karar yok!
EKPSS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarları yayımlandı
EKPSS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarları yayımlandı
3 milyon mesaj analiz edildi: Dijital nefret tesadüf değil!
3 milyon mesaj analiz edildi: Dijital nefret tesadüf değil!
Kredi faizleri traktör satışlarını vurdu: 78 ilde arttı, 3 ilde azaldı!
Kredi faizleri traktör satışlarını vurdu: 78 ilde arttı, 3 ilde azaldı!
TBMM'de yoğun hafta: Okul saldırıları Meclis gündeminde
TBMM'de yoğun hafta: Okul saldırıları Meclis gündeminde
Gazi Meclis 106 yaşında: TBMM'de 5 günlük bayram coşkusu
Gazi Meclis 106 yaşında: TBMM'de 5 günlük bayram coşkusu
Cesetsiz cinayet olur mu? İşte uzmanların görüşleri
Cesetsiz cinayet olur mu? İşte uzmanların görüşleri
İçişleri'nden Yavaş'a soruşturma izni: 40 Milyon TL'lik kamu zararı iddiası
İçişleri'nden Yavaş'a soruşturma izni: 40 Milyon TL'lik kamu zararı iddiası
Okul saldırıları sonrası sert tedbir: VPN ve 'Çocuk Hattı' düzenlemesi yolda
Okul saldırıları sonrası sert tedbir: VPN ve 'Çocuk Hattı' düzenlemesi yolda
Pabucu ters giydiren fırsatçılık! 'Taban' fiyatına tavan zam
Pabucu ters giydiren fırsatçılık! 'Taban' fiyatına tavan zam
Polisin 'dur' ihtarına uymadı: 350 bin TL ceza yedi

Konya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü ters yönden kaçarak polis arabasına çarptı. Daha sonra yaya olarak kaçmaya devam eden şahsı, polis ekipleri yakalayarak 350 bin TL para ceza kesti. Sürücünün ehliyetine de 2 yıl 4 ay el konulurken otomobil 120 gün otoparka çekildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Nisan 2026 11:34, Son Güncelleme : 20 Nisan 2026 11:49
Konya'nın merkez Karatay ilçesi Selim Sultan Mahallesi'nde kavga ihbarına giden polis ekiplerini gören bir araçtaki sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak Büyük Kumköprü Caddesi istikametinden ters yönde kaçmaya başladı.

Kovalama sırasında polis aracına da çarpan otomobil sürücüsü Selim Sultan Mahallesi Atım Sokak'ta bir evin bahçe duvarına çarparak kaza yaptı. Sokak üzerinde yaya olarak kaçmaya devam eden sürücü yakalandı.

Ceza yağdı

Polis ekipleri, ismi henüz öğrenilemeyen sürücüye çeşitli maddelerden 350 bin TL para cezası uygularken, sürücünün ehliyetine de 2 yıl 4 ay el konuldu. Sürücünün otomobili 120 gün otoparka çekildi.

Yaralanan sürücü ise olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

