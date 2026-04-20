Ankara'da boya fabrikasında yangın

Sincan ilçesi Alcı Mahallesi'nde yer alan bir boya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve diğer ilgili ekipler sevk edildi. Ekipler tarafından yangına müdahalenin sürdüğü aktarıldı.

Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar şehrin birçok noktasından görülüyor.