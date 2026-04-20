Ankara'da boya fabrikasında yangın
Ankara'nın Sincan ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. Ekipler yangını söndürmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Nisan 2026 09:40, Son Güncelleme : 20 Nisan 2026 10:00
Sincan ilçesi Alcı Mahallesi'nde yer alan bir boya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve diğer ilgili ekipler sevk edildi. Ekipler tarafından yangına müdahalenin sürdüğü aktarıldı.
Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar şehrin birçok noktasından görülüyor.