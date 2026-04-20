Uşak Belediyesi'ne 2. dalga operasyon: 25 gözaltı
Uşak Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında bir operasyon daha düzenlendi. 25 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında belediye çalışanları ve iş insanları var.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon daha gerçekleştirildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a götürülecek. Gözaltına alınanlar arasında belediye çalışanları ve iş insanları da bulunuyor.
Daha önce Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklanmıştı. Özkan Yalım görevden uzaklaştırılmıştı.