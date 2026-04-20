18 günlük bebek için ekipler seferber oldu
Tokat'ta kalp rahatsızlığı bulunan 18 günlük bebek, ileri tetkik ve tedavi için ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Nisan 2026 09:22, Son Güncelleme : 20 Nisan 2026 09:23
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ndeki bebeğin ileri tetkik ve tedavi gerekliliği nedeniyle Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevkine karar verildi.
Ambulansla Tokat Havalimanı'na getirilen bebek, ekiplerce ambulans uçağa nakledildi.
Bebek, daha sonra ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi.