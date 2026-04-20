Eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi adliyeye sevk edildi
%1,89 Faizli 100.000 TL Kredi Fırsatı
%1,89 Faizli 100.000 TL Kredi Fırsatı
Sponsorlu İçerik
Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı

Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilim ve Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığına yönelik haberlerin ardından küresel piyasalarda artan enflasyon endişeleri altın fiyatlarını baskıladı. Yeni haftaya yüzde 0,9 azalışla başlayan gram altın 6 bin 907 lira seviyelerine geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Nisan 2026 12:51, Son Güncelleme : 20 Nisan 2026 12:43
Cuma günü ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışının yüzde 1,1 üstünde 6 bin 968 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 6 bin 907 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 20 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 150 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 0,9 altında 4 bin 787 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu'da tekrar tırmanan jeopolitik gerilim, yeni haftada varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor. Hürmüz Boğazı'nın tekrardan kapandığına yönelik haberle yükselişe geçen petrol fiyatları, küresel piyasalarda enflasyon endişelerinin artmasına neden oldu.

Bu gelişmelerle dolara olan talebin artması ve artan enflasyonist endişeler altın fiyatlarında düşüşe neden oldu.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, Orta Doğu'dan gelecek haberler akışının ise piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.

