Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı

Cuma günü ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışının yüzde 1,1 üstünde 6 bin 968 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 6 bin 907 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 20 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 150 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 0,9 altında 4 bin 787 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu'da tekrar tırmanan jeopolitik gerilim, yeni haftada varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor. Hürmüz Boğazı'nın tekrardan kapandığına yönelik haberle yükselişe geçen petrol fiyatları, küresel piyasalarda enflasyon endişelerinin artmasına neden oldu.

Bu gelişmelerle dolara olan talebin artması ve artan enflasyonist endişeler altın fiyatlarında düşüşe neden oldu.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, Orta Doğu'dan gelecek haberler akışının ise piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.