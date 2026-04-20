Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 24 tutuklama
Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 28 şüpheliden 24'ü tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Nisan 2026 13:48, Son Güncelleme : 20 Nisan 2026 13:49
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13-19 Nisan'da kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde 102 bin 555 sentetik hap, 273 gram sentetik uyuşturucu ve 44 gram esrar ele geçirildi, 28 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 24'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.