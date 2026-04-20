Savcı Rüşvet Teklifini Gizli Kamerayla Kaydetti: Define Çetesi Çökertildi

Bitlis'te görev yapan bir savcı, makam odasında kendisine rüşvet teklif eden adliye güvenlik görevlisini gizli kamerayla kaydederek önemli bir operasyonun fitilini ateşledi. Elde edilen kayıtlar ve başlatılan teknik takip sonucunda, define aradığı öne sürülen bir çete çökertildi.

70 milyon TL'lik Defineden Pay Teklif Ettiler

İddiaya göre, şüpheliler Güroymak ilçesinde bir kilisede define bulunduğunu öne sürerek savcıdan yardım talep etti. Defineyi çıkararak yaklaşık 70 milyon TL kazanç elde etmeyi planladıkları belirtilen şüpheliler, bu süreçte savcıya da pay teklif etti. Çetenin, definenin bulunduğu aracın arama yapılmadan Malatya'ya götürülmesi için destek istediği öğrenildi.

Ancak savcı, teklifi kabul etmek yerine hem teknik takip başlattı hem de şüphelilerle yaptığı görüşmeleri gizlice kayda aldı. Elde edilen deliller iddianameye eklenirken, yürütülen soruşturma kapsamında 19 şüpheli hakkında dava açıldı.

2 Ocak 2026 tarihinde hazırlanan iddianamede, şüpheliler arasında bir başçavuş, güvenlik korucusu ve adliyede görevli güvenlik personelinin de bulunduğu belirtildi. Dosyada, savcının gizli kayıt altına aldığı konuşmaların da delil olarak yer aldı

İşte o konuşmalar