NATO Genel Sekreteri Rutte, yarın Türkiye'ye gelecek

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Genel Sekreter Mark Rutte'nin 21-22 Nisan tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacağı duyuruldu. Rutte'nin başkent Ankara'daki temasları kapsamında; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya gelmesi planlanıyor. NATO'nun açıklamasına göre, Rutte görüşmelerin yanı sıra bir savunma sanayisi tesisini de ziyaret edecek.

Öte yandan, Rutte'nin Türkiye programı kapsamında basına açık herhangi bir etkinlik düzenlenmeyeceği kaydedildi.