İstanbul'da 7 ilçede uyuşturucu operasyonu: 16 şüpheli tutuklandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti soruşturması kapsamında Pendik ve Ataşehir merkezli Kartal, Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe ve Tuzla'da belirlenen adreslere 17 Nisan'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Toplam 26 adrese yapılan baskınlarda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 23 şüpheliye yönelik işlem yapıldı.

Operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 62 gram skunk ile 2 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Firari olduğu belirlenen 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

16 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.