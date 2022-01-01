Öte yandan, bölgesel olarak, doğrudan AMR'nin neden olduğu ölümlerin, sırasıyla 100 bin kişi başına 24 ölüm ve 100 bin kişi başına 22 ölümle Sahra altı Afrika ve Güney Asya'da en yüksek olduğu tahmin edildi. Yüksek gelirli ülkelerde, AMR doğrudan 100 bin kişide 13 ölüme yol açtı ve dolaylı olarak 100 bin kişide 56 ölümle ilişkilendirildi.