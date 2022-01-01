Dünyaca Ünlü Antropolog: Hobbitler Hala Hayatta Ve Endonezya'da Gizleniyorlar
Ünlü İngiliz antropog Prof. Dr. Gregory Forth, hobbit lakaplı insansı türü Homo floresiensis?in Endonezya'da hala insanlardan gizli bir şekide yaşadığını açıkladı.
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Endonezya'nın ücra bir adası olan Flores'te, dağlık kireçtaşının aralıklı ağzının derinliklerinde, bir bilim insanı ekibi 2003 yılında nemli ormanda gizlenmiş Liang Bua mağarasında eski bir yaşam alanını titizlikle kazdı. Beklentileri düşüktü; belki birkaç ilkel araç ortaya çıkarılacaktı. Ancak, o gün buldukları şey, insanın evrimi hakkında uzun süredir devam eden inançları paramparça etti ve dünya çapında manşetlere çıktı. Küçük bir kafatasını topraktan nazikçe alan ekip, yeni bir insan türüyle karşı karşıya geldi. Dünyaca ünlü antropolog Forth: Hobbitler hala hayatta ve Endonezya'da gizleniyorlar - 2
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"UZAYLI GÖRSEM DAHA AZ ŞAŞIRIRDIM" Avustralya'daki New England Üniversitesi'nden paleoantropolog ve ekip üyesi Profesör Peter Brown, o sırada ?Biri bir uzaylıyı ortaya çıkarsaydı daha az şaşırırdım? dedi. Kafatasının ardından, boyu 1,2 metreden daha az olan insansının ortaya çıkarıldı ve Yüzüklerin Efendisi serisinden ilhamla hobbit olarak adlandırıldı. Bilimsel olarak ise Homo floresiensis adı verildi. Homo floresiensis, küçük beyinli ve büyük ayaklı bir alet üreticisiydi.
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"HOBBİTLER BUGÜN HALA YAŞIYOR" Ancak, bazı bilim insanları ?hobbit?lerin aslında ölmediğini ve Doğu Endonezya'nın uzak dağlarında on binlerce yıldır yaşamaya devam ettiğini düşünüyor. İngiliz antropoloji profesörü ve Oxford Üniversitesi?nin eski akademisyenlerinden Dr. Gregory Forth, hobbit insanlarının gizemini ortaya çıkarmaya çalışan çabalarını ayrıntılı olarak anlattı. 30'dan fazla görgü tanığı olduğunu söyleyen Forth, ister hobbit?lerin doğrudan torunları veya bir 'kuzen' türü olsun, bugün hala hayatta olabileceğini savundu.
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Dr. Forth, The Scientist adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmasında, "Flores'te bugüne veya çok yakın zamana kadar Homo sapiens olmayan bir hominin hayatta kaldığı sonucuna vardım" diye yazdı. Diğer taraftan, ?Koca Ayak? ya da ?Van Gölü Canavarı? efsaneleri kadar hayali gelse de bilim insanları Homo floresiensis?in hayatta kalma olasılığını hiçbir zaman göz ardı etmedi.
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Dr. Forth, Flores'e gönderilen misyonerlerin 'küçük maymun benzeri insanlar' hakkındaki raporlarının 1920'lere kadar uzandığını söyleyerek, Dailymail?e verdiği röportajda 1984'te adada saha çalışması yaparken onların 'varlığını' ilk kez duyduğunu söyledi. 2001 yılında, deniz seviyesinden binlerce metre yükseklikte Flores'te izole kulübelerde yaşayan eski bir kabile olan Lio halkını ziyaret ettiğini açıkladı.
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MODERN İNSANLAR 200 BİN YIL ÖNCE EVRİMLEŞTİ Şimdi, 74 yaşında olan Dr. Forth, "dağların yükseklerinde yerel halk tarafından ara sıra bu canlıları gördüğünü söyledi? diye konuştu. H. floresiensis'in iki yıl sonra Liang Bua mağarasında keşfedilmesiyle şoke olduğunu aktaran Forth, ?Keşif, özellikle köylülerin on yıllardır anlattığı hikayelerle tutarlıydı? dedi. Diğer taraftan bilim insanlarının aktardığına göre, homo sapiens, yani modern insan türü yaklaşık 200 bin yıl önce evrimleşti ve bu sürenin bir bölümünde diğer 'homo' türleriyle birlikte yaşadı. Yaklaşık 30 bin yıl önce ortadan kaybolan H. neanderthalensis'in (Neandertallerin) modern insana göre 'en genç' homo türü olduğuna inanılıyordu.
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Sonunda, bu tür kemiklerin bulunduğu tek yer olan Liang Bua mağarasında ortaya çıkarılan 13 hobbit bireyinin kemikleri, türün muhtemelen 190 bin ile 50 bin yıl önce evrimleştiğini gösterdi, ancak evrimsel tablo net değil. Tam olarak ne zaman ortadan kayboldukları, gerçekten kaybolup kaybolmadıkları ve modern insanla birlikte hangi zaman diliminde birlikte var oldukları henüz bilinmiyor.
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Öte yandan, diğer akademisyenler, bugün başka bir 'Homo' türünün var olduğu iddialarına oldukça şüpheci yaklaşıyor. Paleozoolog ve Southampton Üniversitesi'nde eski öğretim görevlisi olan Dr Darren Naish, hikayelerin "anlamlı" olduğundan emin olmanın "zor" olduğunu belirterek, ?Habitatı doğru, görgü tanığı kanıtları iyi ve fosil kayıtları sağlam olan, bazen tarif edilen canlılara oldukça benzediği bilinen adaylar var. Fakat bu türün hala yaşadığını kanıtlamak için hala katı biyolojik örneklere ihtiyacımız var? değerlendirmesini yaptı.
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Peki, hobbit insanları günümüzde yaşıyorlar mı, yoksa ruhani ve batıl inançlara sahip yerel halk tarafından sürdürülen folklorun bir uzantısı mı? Dr Forth, bunu kitabında anlattığını, fantastik görülen herhangi bir görüşü göz ardı ettiğini belirterek, "Lio halkının birçok ruhu ve doğaüstü varlığı var, ancak hobbitler onların doğaüstü varlıklarına hiç benzemiyor" dedi.
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DOĞU ENDONEZYA ADALARINDAKİ HER ŞEY HENÜZ KEŞFEDİLMEDİ Bunların yanı sıra Flores'te bir pigme kabilesi olan Rampasasa halkı yaşıyor. ancak diğer insanlarla serbestçe karışıyor. Ancak, Dr Forth, yerliler tarafından bildirilen canlıların davranışlarının çok daha gizli olduğunu aktardı: "Kanıtları sundum ve en makul sonucu çıkardım. Eski Sherlock Holmes yöntemi. Kanıtlara dayanarak tüm olasılıkları alır ve birer birer hariç tutarsınız ve geri kalan olasılık ne kadar düşük olursa olsun doğru olmalıdır. Doğu Endonezya'nın ücra adalarındaki dağ mağaraları hâlâ keşfedilmemiş bölgelerdir, bu yüzden içlerinde ne harikalar olduğunu kim bilebilir.Henüz hiçbir saha zooloğu, H. Floresiensis'in canlı örneklerini aramıyor. Ama bu onların bulunamayacağı anlamına gelmez.?