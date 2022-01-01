Dünyaca Ünlü Antropolog: Hobbitler Hala Hayatta Ve Endonezya'da Gizleniyorlar

DOĞU ENDONEZYA ADALARINDAKİ HER ŞEY HENÜZ KEŞFEDİLMEDİ Bunların yanı sıra Flores'te bir pigme kabilesi olan Rampasasa halkı yaşıyor. ancak diğer insanlarla serbestçe karışıyor. Ancak, Dr Forth, yerliler tarafından bildirilen canlıların davranışlarının çok daha gizli olduğunu aktardı: "Kanıtları sundum ve en makul sonucu çıkardım. Eski Sherlock Holmes yöntemi. Kanıtlara dayanarak tüm olasılıkları alır ve birer birer hariç tutarsınız ve geri kalan olasılık ne kadar düşük olursa olsun doğru olmalıdır. Doğu Endonezya'nın ücra adalarındaki dağ mağaraları hâlâ keşfedilmemiş bölgelerdir, bu yüzden içlerinde ne harikalar olduğunu kim bilebilir.Henüz hiçbir saha zooloğu, H. Floresiensis'in canlı örneklerini aramıyor. Ama bu onların bulunamayacağı anlamına gelmez.?