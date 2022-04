Dünyaca Ünlü Antropolog: Hobbitler Hala Hayatta Ve Endonezya'da Gizleniyorlar

"HOBBİTLER BUGÜN HALA YAŞIYOR" Ancak, bazı bilim insanları ?hobbit?lerin aslında ölmediğini ve Doğu Endonezya'nın uzak dağlarında on binlerce yıldır yaşamaya devam ettiğini düşünüyor. İngiliz antropoloji profesörü ve Oxford Üniversitesi?nin eski akademisyenlerinden Dr. Gregory Forth, hobbit insanlarının gizemini ortaya çıkarmaya çalışan çabalarını ayrıntılı olarak anlattı. 30'dan fazla görgü tanığı olduğunu söyleyen Forth, ister hobbit?lerin doğrudan torunları veya bir 'kuzen' türü olsun, bugün hala hayatta olabileceğini savundu.