En Düşük Emekli Maaşı 16 Bin 881 Lira Oldu

Emekli maaş artışını da içeren teklif Meclis'ten geçti

Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birlikte, en düşük emekli aylığı temmuz ayı ödeme döneminden itibaren 16.881 TL'ye yükseltilecek. Bu düzenleme, malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ile bunlara ilişkin yapılan tüm ödemelerin toplamının dosya bazında bu tutarın altına düşmemesini sağlayacak. Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek. Ayrıca, torba yasa kapsamında idari ceza uygulamaları, proje hibeleri ve kamu personel haklarında da önemli değişiklikler yapıldı.

Emekli Aylıklarında Artış

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenleme ile en düşük emekli aylığı temmuz ödeme döneminden itibaren 14.469 TL'den 16.881 TL'ye çıkarıldı. Yeni düzenlemeye göre, malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ile bunlara ilişkin yapılan tüm ödemelerin toplamı dosya bazında bu tutarın altına düşemeyecek.

İdari Para Cezalarına Yeni Düzenleme

İş Kanunu'nda yapılan değişiklikle idari para cezaları gerekçeli olarak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerince verilecek.

Birden fazla ilde faaliyet gösteren işverenlere uygulanacak cezalar, işverenin merkezinin bulunduğu il müdürlüğü tarafından uygulanacak.

"İş ve işçi bulma hükümlerine aykırılık" halinde verilecek cezalar için Türkiye İş Kurumu ile ilgili yasal çerçevedeki tutarlar esas alınacak.

Doğa Koruma Genel Müdürlüğü Özel Bütçeli Kurum Oldu

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, özel bütçeli kamu idareleri listesine alındı. Böylece Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda yer alan "özel bütçeli diğer idareler" kısmına dahil edildi. Ayrıca, AB ve uluslararası kuruluşlardan proje karşılığı gelen hibe niteliğindeki kaynaklar, ilgili idarelerin bütçelerine gelir yazılmaksızın özel hesaplarda izlenecek. Bu işlemlerle ilgili muhasebe ve uygulama esasları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Mesleki Yeterlilik Kurumu'nda Yeni Sözleşme Modeli

Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu'nda değişiklik yapıldı. Özel bilgi ve uzmanlık gerektiren geçici işlerde, vekalet veya istisna sözleşmesi yoluyla yerli ve yabancı danışmanlardan hizmet alınabilecek. Bu kapsamda yapılacak ödemeler, aylık belirli bir gösterge rakamını aşamayacak. Söz konusu sözleşmeler kamu kurumlarında hak teşkil etmeyecek ve yürürlük tarihi 4 Haziran 2025 olarak belirlendi.

375 Sayılı KHK'de Düzenleme: Mali Haklar Koruma Altında

375 sayılı KHK'de yapılan değişiklikle, unvanı veya görev yeri değişen kamu çalışanlarının mevcut mali hakları korunacak. Böylece personelin mevcut haklarını kaybetmemesi ve hukuki dayanakların sürdürülmesi amaçlanıyor. Bu düzenleme 24 Haziran 2025'ten itibaren geçerli olacak.

Tekliften Çıkarılan Maddeler