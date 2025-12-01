Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi
Pizza sonrası nargile içti, hayatını kaybetti!

Şırnak'ta gitti kafede pizza yiyen 45 yaşındaki Mehmet Emin İğdi, sonrasına nargile içti. Arkadaşlarıyla birlikte rahatsızlanan İğdi hastaneye giderken kalbi durdu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan İğdi'nin kanında karbonmonoksit oranı yüksek çıktı. Karbonmonoksitin nargile kömüründen kaynaklı olabileceği öne sürüldü.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 01 Aralık 2025 07:33, Son Güncelleme : 01 Aralık 2025 07:34
Pizza sonrası nargile içti, hayatını kaybetti!

Şırnak'ın Cizre İlçesinde önceki akşam bir kafede pizza yedikten sonra nargile içen 4 kişi bir süre sonra rahatsızlandı. Mehmet Emin İğdi ve 3 kişi kendi imkanlarıyla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne gitti.

KANINDA KARBONMONOKSİT ORANI YÜKSEK ÇIKTI

Yolda kalbi duran Mehmet Emin İğdi hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastanede yapılan tahlillerde Mehmet Emin İğdi'nin kanında karbonmonoksit oranı yüksek çıktı. Karbonmonoksitin nargile kömüründen kaynaklı olabileceği öne sürülürken, diğer 3 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre Mehmet Emin İğdi'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu ortaya çıkacak. Olaydan sonra polis, kafe işletmecisinin ifadesine başvurdu. İşletmeci ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü de olayla ilgili çalışma başlattı.

