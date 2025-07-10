Hükümlülere Özel Rehabilitasyon Merkezleri Açılıyor!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi bünyesinde 10 yataklı bir Hükümlü Alkol ve Madde Bağımlıları Yataklı Arındırma Merkezi (HAMATEM) kurulduğunu ve İstanbul Bakırköy Kadın Cezaevi içerisinde bağımlılıkla mücadeleye odaklı yataklı bir rehabilitasyon merkezinin hayata geçirildiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan "Hükümlü ve Tutuklu Alkol ve Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi Hakkında İş Birliği Protokolü" ile cezaevlerinde bağımlılıkla mücadelede yeni bir döneme girildi.

Protokolün Amacı ve Kapsamı

Memişoğlu, imzalanan protokol sayesinde özellikle uyuşturucuyla bağlantılı suçlardan cezaevine giren hükümlüler için kapsamlı bir sağlık altyapısı kurmayı hedeflediklerini belirtti. Hükümlülerin yeniden suça sürüklenmemesi için tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yeni Merkezler ve Hizmetler

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi bünyesinde 10 yataklı HAMATEM merkezi kuruluyor.

bünyesinde 10 yataklı HAMATEM merkezi kuruluyor. İstanbul Bakırköy Kadın Cezaevi içerisinde yataklı rehabilitasyon merkezi hayata geçiriliyor.

içerisinde yataklı rehabilitasyon merkezi hayata geçiriliyor. Bu merkezler, tıbbi tedavinin yanı sıra hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması için çok yönlü destekler sunacak.

Bağımlılıkla Mücadelede Türkiye'nin Kapasitesi

Türkiye genelinde, 115 AMATEM, 20 ÇEMATEM, 188 Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ile toplamda 1.388 yatak kapasitesiyle hizmet veriliyor. Cezaevlerinde ise 2024 yılında 3 milyon 986 bin 121 muayene gerçekleştirildi, 1 milyon 476 bin 123 kişi hastanelere sevk edildi. Hastanelerde 1.612 mahkum yatağı bulunurken, bu sayı yatırımlarla 1.764'e çıkarılacak.

Dijital Sağlık Altyapısı ve Yenilikler

19 ilde, 51 cezaevinde görüntülü muayene sistemi devreye alındı.

devreye alındı. 9 bin 516 görüntülü muayene başarıyla gerçekleştirildi.

başarıyla gerçekleştirildi. 219 yatak kapasiteli THAP servisi ve ruh sağlığına özel olarak tasarlanmış 10 cezaevi merkezinde toplam 227 yatak kapasiteli özel bölümler aktif olarak çalışıyor.

Bağımlılıkla Mücadelede Toplumsal Yaklaşım

Memişoğlu, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca tedaviyle sınırlı olmadığını, önleyici ve koruyucu hizmetlerle bütüncül bir yaklaşım benimsediklerini ifade etti. Özellikle çocukların ve gençlerin bağımlılıkla hiç tanışmadan sağlıklı büyüyebilmeleri için sahada aktif koruma kalkanı oluşturuluyor. Ayrıca, sigara bırakma poliklinikleri, ALO 171 hattı, Yeşilay ile yürütülen saha projeleri gibi birçok alanda vatandaşlara destek veriliyor.

Kritik Veriler ve Toplumsal Etki

Her yıl alkol ve uyuşturucu nedeniyle 3 milyondan fazla kişi hayatını kaybediyor.

Tütün bağımlılığı ise yılda 8 milyondan fazla insanın ölümüne yol açıyor.

Bağımlılık, toplumun bütün hücrelerini zayıflatan, sosyal bağları koparan ve geleceği tehdit eden ciddi bir hastalık olarak değerlendiriliyor.

Bakan Memişoğlu, konuşmasının sonunda emeği geçen herkese teşekkür etti ve imza töreni iki bakanın katılımıyla gerçekleştirildi.



