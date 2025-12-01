Şırnak Üniversitesi'nden 'kadro' iddialarına yalanlama

Şırnak Üniversitesi, 17 Kasım 2025'te yayımlanan personel alım ilanına yönelik sosyal medya iddiaları üzerine açıklama yaptı. Bazı paylaşımlarda, ilanın belirli bir kişiye yönelik hazırlandığı öne sürülürken, üniversite bu iddiaları "asılsız" olarak nitelendirdi ve kullanılan görsellerin dijital manipülasyon içerdiğini belirtti.

Manipüle edilmiş görsel uyarısı: "Gerçek değil"

Üniversitenin açıklamasında, sosyal medyada paylaşılan ve iddialara kaynak gösterilen görselin üzerinde dijital oynama yapıldığı ifade edildi. Şırnak Üniversitesi, bu görüntünün gerçek ilanla ilgisinin olmadığını vurguladı.

"Lisans mezunu olmak" şartı resmi kayıtlarda yer alıyor

Açıklamaya göre personel alım ilanında aranan "lisans mezunu olmak" şartı hem Resmi Gazete hem de Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı kayıtlarında açık şekilde görülüyor. İddialarda adı geçen kişinin lisans mezuniyeti bulunmadığından, ilanın kişiye özel hazırlanmasının "mümkün olmadığı" belirtildi.

"Süreç herkese açık ve şeffaf yürütülüyor"

Üniversite, kamuya açık şekilde ilan edilen ve herkesin başvurabileceği bir süreci "kişiye özel" gibi gösterme çabasının, ya personel alım süreçlerinin bilinmemesinden ya da üniversitenin itibarını hedef alan kasıtlı girişimlerden kaynaklandığını ifade etti.

Hukuki süreç başlatılacak

Açıklamada, söz konusu asılsız iddiaları paylaşan kişiler hakkında gerekli hukuki sürecin başlatılacağı bildirildi. Üniversite, tüm personel alım süreçlerinin mevzuata uygun ve şeffaf biçimde yürütüldüğünü yineledi.