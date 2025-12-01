Kars'a mevsimin ilk karı düştü

Öte yandan kentte hava sıcaklığı gece sıfırın altında 10, gündüz saatlerinde ise sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü Kars'ta, başta Kars kalesi olmak üzere kenttin cadde ve sokakları beyaz örtüsünü giydi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net