Kars'a mevsimin ilk karı düştü
Türkiye'nin en soğuk illerinden Kars'ta, uzun zamandır beklenen kar yağışı nihayet şehir merkezine ulaştı. Dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, Kars merkezini kısa sürede beyaz bir örtüyle kapladı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Aralık 2025 08:25, Son Güncelleme : 01 Aralık 2025 08:26
Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü Kars'ta, başta Kars kalesi olmak üzere kenttin cadde ve sokakları beyaz örtüsünü giydi.
KENTTE KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
Kentte kar yağışı aralıklarla devam ederken, kar yağışının yüksek kesimlerde etkisini sürdürdüğü öğrenildi.
Öte yandan kentte hava sıcaklığı gece sıfırın altında 10, gündüz saatlerinde ise sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldü.