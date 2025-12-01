Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi
Başıboş köpek yasası: AYM iptal istemini reddetti

Anayasa Mahkemesi, 7527 sayılı Kanun'la Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişikliklere yönelik iptal başvurusunu karara bağladı. Yüksek Mahkeme, başvuruda yer alan tüm hükümler için iptal istemini reddetti.

Haber Giriş : 01 Aralık 2025 08:31, Son Güncelleme : 01 Aralık 2025 08:41
Başıboş köpek yasası: AYM iptal istemini reddetti

Anayasa Mahkemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi 126 milletvekili tarafından açılan ve 7527 sayılı Kanun ile 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan çeşitli değişikliklerin iptali talebini içeren davayı sonuçlandırdı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın hüküm bölümüne göre, iptal talep edilen hiçbir düzenleme Anayasa'ya aykırı bulunmadı ve istemlerin tamamı reddedildi.

Başvuruda ne talep ediliyordu?

CHP milletvekillerinin yaptığı başvuruda; sokak hayvanlarının bakım, rehabilitasyon ve sahiplenme süreçlerine ilişkin hükümler, belediyelere verilen görevler, "sahiplenilinceye kadar" ibareleri, ötanazi ve öldürme işlemlerine dair belirlemeler, evcil/sahipsiz hayvan tanımlarında yapılan değişiklikler gibi birçok düzenlemenin Anayasa'nın 2, 5, 17, 56 ve 90. maddelerine aykırı olduğu iddia ediliyordu.

AYM: Düzenlemeler Anayasa'ya aykırı değil

Mahkeme, yapılan inceleme sonucunda başvuruda ileri sürülen hiçbir iddianın Anayasa'ya aykırılık oluşturmadığını belirledi.

Kararın hüküm kısmında, iptal talep edilen tüm maddeler için "Red" ifadesi yer aldı. Böylece kanunda yapılan değişikliklerin tamamı yürürlükte kalmış oldu.

Mahkemeden gerekçeli değerlendirme

Kararda, özellikle şu noktalara dikkat çekildi:

. İnsan sağlığı ve çevre güvenliği vurgusu

Mahkeme, düzenlemelerin amacının insan sağlığı, çevre güvenliği ve toplumsal düzenin korunması kapsamında idari otoritelere makul yetkiler tanımak olduğunu belirtti.

. Belediyelere verilen görevler uygun bulundu

Sahipsiz hayvanların toplanması, bakım altına alınması ve rehabilitasyonu gibi görevlerin belediyelerin kapasitesi ve kamu düzeniyle uyumlu olduğu ifade edildi.

. Tanım değişiklikleri Anayasa'ya aykırı değil

"Evcil hayvan", "sahipsiz hayvan", "kontrollü hayvan" gibi tanımlarda yapılan değişikliklerin hukuki belirlilik ilkesini ihlal etmediği vurgulandı.

. Ötanazi ve öldürme işlemleri

Belirli şartlarla sınırlanmış öldürme/ötanazi düzenlemelerinin insan sağlığı ve kamu güvenliği istisnaları ile uyumlu olduğu değerlendirilerek Anayasa'ya uygun bulundu.

Düzenlemeler tamamen yürürlükte

Kararın yayımlanmasıyla birlikte, 5199 sayılı Kanun'da 7527 sayılı Kanunla yapılan tüm değişiklikler olduğu gibi yürürlükte kalmaya devam edecek.

Yedi üye muhalif kaldı

15 üye ile toplanan yüksek mahkemenin başıboş sokak hayvanlarına dair kararında Hasan Tahsin Gökcan, Basri Bağcı, Yıldız Seferinoğlu, Engin Yıldırım, Yusuf Şevki Hakyemez, Selahaddin Menteş, Kenan Yaşar karşı oy yazdı.

Hiçbir ibare, madde ya da fıkra için iptal kararı verilmedi.

Kararın tam metni için tıklayın.

