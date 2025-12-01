Staj borçlanmasıyla sigorta başlangıcına dair kritik karar

Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi
Başıboş köpek yasası: AYM iptal istemini reddetti
Başıboş köpek yasası: AYM iptal istemini reddetti
Şırnak Üniversitesi'nden 'kadro' iddialarına yalanlama
Şırnak Üniversitesi'nden 'kadro' iddialarına yalanlama
TBMM'de yoğun hafta: Vergi, 11. Yargı Paketi ve bütçe gündemde
TBMM'de yoğun hafta: Vergi, 11. Yargı Paketi ve bütçe gündemde
Gram altın, 5 haftanın en yüksek seviyesinde
Gram altın, 5 haftanın en yüksek seviyesinde
Yılın son ayında ekonomi gündemi yoğun
Yılın son ayında ekonomi gündemi yoğun
Kabine bugün toplanıyor: İşte gündemdeki maddeler
Kabine bugün toplanıyor: İşte gündemdeki maddeler
AK Parti eski Milletvekili Cemal Öztürk hayatını kaybetti
AK Parti eski Milletvekili Cemal Öztürk hayatını kaybetti
MEB Ön Mali Kontrol Genelgesi yürürlüğe girdi
MEB Ön Mali Kontrol Genelgesi yürürlüğe girdi
Kaymakamın eşi, silahı temizlerken kendini vurdu!
Kaymakamın eşi, silahı temizlerken kendini vurdu!
Papa 14. Leo, Türkiye seyahatini değerlendirdi
Papa 14. Leo, Türkiye seyahatini değerlendirdi
TÜRKPATENT dünyanın en büyük 20 patent ofisi arasına girdi
TÜRKPATENT dünyanın en büyük 20 patent ofisi arasına girdi
Papa 14. Leo, Türkiye'den ayrıldı
Papa 14. Leo, Türkiye'den ayrıldı
Forex batağı aileyi dağıttı: 26 yıllık öğretmenin dramı!
Forex batağı aileyi dağıttı: 26 yıllık öğretmenin dramı!
Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilk: 81 ile 500 mahalle konağı geliyor!
Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilk: 81 ile 500 mahalle konağı geliyor!
Selçuk Bayraktar: İlk defa bir ülke İHA'larla hava hedefini vurdu
Selçuk Bayraktar: İlk defa bir ülke İHA'larla hava hedefini vurdu
LGS'ye yönelik birinci örnek soru kitapçıkları MEBİ'de yayımlandı
LGS'ye yönelik birinci örnek soru kitapçıkları MEBİ'de yayımlandı
Tarihte ilk! Asgari ücret maratonu işçi temsilcisiz başlıyor
Tarihte ilk! Asgari ücret maratonu işçi temsilcisiz başlıyor
Üç bakanlıktan seferberlik: Her 7 çocuktan biri akran zorbalığına maruz kalıyor
Üç bakanlıktan seferberlik: Her 7 çocuktan biri akran zorbalığına maruz kalıyor
2026 Yılı Bütçe Takvimi netleşti: 14 gün kesintisiz sürecek!
2026 Yılı Bütçe Takvimi netleşti: 14 gün kesintisiz sürecek!
Miras krizlerine son: Vasiyetnamesiz davalarda çözüm geliyor!
Miras krizlerine son: Vasiyetnamesiz davalarda çözüm geliyor!
TEPAV: Ankara'nın En Büyük Sorunu Trafik
TEPAV: Ankara'nın En Büyük Sorunu Trafik
Yönetmelik taslağı hazır: Masa ve servis ücreti yasaklanıyor!
Yönetmelik taslağı hazır: Masa ve servis ücreti yasaklanıyor!
Sigorta şirketi uyanıklığı: Araçtaki hasarın faturasını 'yaya'ya kesti
Sigorta şirketi uyanıklığı: Araçtaki hasarın faturasını 'yaya'ya kesti
Ev sahibi-kiracı çatışmasında hukuk krizi: Mevcut sistemde kiracı güçlü, ev sahibi zayıf!
Ev sahibi-kiracı çatışmasında hukuk krizi: Mevcut sistemde kiracı güçlü, ev sahibi zayıf!
MİT teyit etti: PKK 6 mağarayı boşalttı, silahlar imha edildi
MİT teyit etti: PKK 6 mağarayı boşalttı, silahlar imha edildi
Erdoğan: Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için kararlılığımız tam
Erdoğan: Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için kararlılığımız tam
Özgür Özel yeniden CHP'nin genel başkanı seçildi
Özgür Özel yeniden CHP'nin genel başkanı seçildi
Bakan Kurum'dan mahalle konakları paylaşımı
Bakan Kurum'dan mahalle konakları paylaşımı
Yapay zekaların 2026 asgari ücret tahminleri belli oldu!
Yapay zekaların 2026 asgari ücret tahminleri belli oldu!
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Staj borçlanmasıyla sigorta başlangıcına dair kritik karar

Anayasa Mahkemesi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun geçici 4. maddesindeki "yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır" ibaresinin iptali istemini oyçokluğuyla reddetti.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 01 Aralık 2025 08:50, Son Güncelleme : 01 Aralık 2025 08:52
Yazdır
Staj borçlanmasıyla sigorta başlangıcına dair kritik karar

Karar, özellikle avukatlık stajını borçlanarak sigortalılık başlangıç tarihini geriye götürmek isteyen kamu görevlileri açısından önem taşıyor. Yüksek Mahkeme, bu düzenlemenin sosyal güvenlik hakkını ihlal etmediğine ve Anayasa'nın 10. ve 60. maddelerine aykırı olmadığına hükmetti.

Avukatlık staj borçlanması davasından AYM'ye

İtiraz başvurusu, avukatlık staj süresini borçlanmak isteyen bir kamu görevlisinin, staj süresinin sigortalılık başlangıç tarihine eklenmesi talebinin reddi üzerine açılan davada Ankara 9. İdare Mahkemesi tarafından yapıldı. Mahkeme, 5510 sayılı Kanun'un geçici 4. maddesinin beşinci fıkrasındaki söz konusu ibarenin iptalini isteyerek, düzenlemenin sigorta başlangıcının geriye götürülmesini engellediğini ve eşitlik ilkesini zedelediğini ileri sürdü.

AYM: 5434 iştirakçileri için farklı rejim kabul edilebilir

AYM, kararında sosyal güvenlik sisteminin 5510 sayılı Kanun ile tek çatı altında toplandığını, ancak bazı sigortalı gruplar için farklı statülerin devam ettiğini hatırlattı. 5510 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'na tabi olanların "iştirakçi" statüsünde olduğuna ve bunlar için farklı kurallar öngörülebileceğine dikkat çekildi.

Mahkeme, itiraz konusu kuralın, 5434 sayılı Kanun kapsamındaki kamu görevlilerinin hizmet borçlanmalarında sigortalılık başlangıcının borçlanılan gün kadar geriye götürülmesine izin vermediğini, buna karşılık diğer sigortalı gruplar için farklı düzenlemelerin bulunmasının anayasal eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmadığını belirtti. Kararda, sosyal güvenlik sisteminin aktüeryal dengesinin ve kamu maliyesinin korunmasının da gözetildiği vurgulandı.

Sosyal güvenlik hakkına aykırılık görmedi

Gerekçede, sosyal güvenlik hakkının devletin ekonomik gücü, sosyal koşullar ve sistemin sürdürülebilirliğiyle birlikte değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi. İtiraz konusu hükmün, kamu görevlilerinin sosyal güvenlik hakkını ortadan kaldırmadığı; sadece borçlanılan sürenin sigorta başlangıcına etkisine ilişkin bir sınır getirdiği ifade edildi. AYM, bu sınırın ölçüsüz olmadığı ve kamu yararı ile birey menfaati arasında "bozulmuş bir denge" yaratmadığı sonucuna vardı.

Karşı oyda 'eşitlik ve ölçülülük' vurgusu

Karara başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan ile bazı üyeler karşı oy yazdı. Karşı oy gerekçelerinde, 5510 sayılı Kanun'un yürürlüğe girmesinden önce 5434 sayılı Kanun'a tabi çalışıp borçlanma yapanlarla, aynı biçimde borçlanma yapabilen diğer sigortalıların farklı muameleye tabi tutulduğu, bunun da Anayasa'nın 10. maddesindeki eşitlik ilkesine uygun olmadığı savunuldu. Ayrıca kamu görevlilerinin borçlanma yoluyla sigorta başlangıcını geriye çekmelerine engel olunmasının ölçülülük ilkesine aykırı olduğu ileri sürüldü.

Karar kimi ilgilendiriyor?

1 Ekim 2008'den önce 5434 sayılı Kanun kapsamında "iştirakçi" statüsünde olan kamu görevlileri,

  • Avukatlık stajı dahil çeşitli süreleri borçlanarak sigortalılık başlangıcını geriye götürmek isteyen kamu görevlileri,
  • Staj borçlanmasıyla emeklilik şartlarını öne çekmeyi planlayan memurlar ve aday memurlar,

bu karardan doğrudan etkilenecek gruplar arasında yer alıyor. AYM'nin iptal talebini reddetmesiyle, bu kişiler için sigortalılık başlangıç tarihinin borçlanılan gün sayısı kadar geriye çekilmesine olanak tanımayan mevcut hukuki durum aynen devam edecek.

Kararı görmek için tıklayın.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber