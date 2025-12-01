Oxford sözlükte, 2025'in kelimesi 'Öfke Yemi' oldu

Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi
Başıboş köpek yasası: AYM iptal istemini reddetti
Başıboş köpek yasası: AYM iptal istemini reddetti
Şırnak Üniversitesi'nden 'kadro' iddialarına yalanlama
Şırnak Üniversitesi'nden 'kadro' iddialarına yalanlama
TBMM'de yoğun hafta: Vergi, 11. Yargı Paketi ve bütçe gündemde
TBMM'de yoğun hafta: Vergi, 11. Yargı Paketi ve bütçe gündemde
Gram altın, 5 haftanın en yüksek seviyesinde
Gram altın, 5 haftanın en yüksek seviyesinde
Yılın son ayında ekonomi gündemi yoğun
Yılın son ayında ekonomi gündemi yoğun
Kabine bugün toplanıyor: İşte gündemdeki maddeler
Kabine bugün toplanıyor: İşte gündemdeki maddeler
AK Parti eski Milletvekili Cemal Öztürk hayatını kaybetti
AK Parti eski Milletvekili Cemal Öztürk hayatını kaybetti
MEB Ön Mali Kontrol Genelgesi yürürlüğe girdi
MEB Ön Mali Kontrol Genelgesi yürürlüğe girdi
Kaymakamın eşi, silahı temizlerken kendini vurdu!
Kaymakamın eşi, silahı temizlerken kendini vurdu!
Papa 14. Leo, Türkiye seyahatini değerlendirdi
Papa 14. Leo, Türkiye seyahatini değerlendirdi
TÜRKPATENT dünyanın en büyük 20 patent ofisi arasına girdi
TÜRKPATENT dünyanın en büyük 20 patent ofisi arasına girdi
Papa 14. Leo, Türkiye'den ayrıldı
Papa 14. Leo, Türkiye'den ayrıldı
Forex batağı aileyi dağıttı: 26 yıllık öğretmenin dramı!
Forex batağı aileyi dağıttı: 26 yıllık öğretmenin dramı!
Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilk: 81 ile 500 mahalle konağı geliyor!
Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilk: 81 ile 500 mahalle konağı geliyor!
Selçuk Bayraktar: İlk defa bir ülke İHA'larla hava hedefini vurdu
Selçuk Bayraktar: İlk defa bir ülke İHA'larla hava hedefini vurdu
LGS'ye yönelik birinci örnek soru kitapçıkları MEBİ'de yayımlandı
LGS'ye yönelik birinci örnek soru kitapçıkları MEBİ'de yayımlandı
Tarihte ilk! Asgari ücret maratonu işçi temsilcisiz başlıyor
Tarihte ilk! Asgari ücret maratonu işçi temsilcisiz başlıyor
Üç bakanlıktan seferberlik: Her 7 çocuktan biri akran zorbalığına maruz kalıyor
Üç bakanlıktan seferberlik: Her 7 çocuktan biri akran zorbalığına maruz kalıyor
2026 Yılı Bütçe Takvimi netleşti: 14 gün kesintisiz sürecek!
2026 Yılı Bütçe Takvimi netleşti: 14 gün kesintisiz sürecek!
Miras krizlerine son: Vasiyetnamesiz davalarda çözüm geliyor!
Miras krizlerine son: Vasiyetnamesiz davalarda çözüm geliyor!
TEPAV: Ankara'nın En Büyük Sorunu Trafik
TEPAV: Ankara'nın En Büyük Sorunu Trafik
Yönetmelik taslağı hazır: Masa ve servis ücreti yasaklanıyor!
Yönetmelik taslağı hazır: Masa ve servis ücreti yasaklanıyor!
Sigorta şirketi uyanıklığı: Araçtaki hasarın faturasını 'yaya'ya kesti
Sigorta şirketi uyanıklığı: Araçtaki hasarın faturasını 'yaya'ya kesti
Ev sahibi-kiracı çatışmasında hukuk krizi: Mevcut sistemde kiracı güçlü, ev sahibi zayıf!
Ev sahibi-kiracı çatışmasında hukuk krizi: Mevcut sistemde kiracı güçlü, ev sahibi zayıf!
MİT teyit etti: PKK 6 mağarayı boşalttı, silahlar imha edildi
MİT teyit etti: PKK 6 mağarayı boşalttı, silahlar imha edildi
Erdoğan: Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için kararlılığımız tam
Erdoğan: Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için kararlılığımız tam
Özgür Özel yeniden CHP'nin genel başkanı seçildi
Özgür Özel yeniden CHP'nin genel başkanı seçildi
Bakan Kurum'dan mahalle konakları paylaşımı
Bakan Kurum'dan mahalle konakları paylaşımı
Yapay zekaların 2026 asgari ücret tahminleri belli oldu!
Yapay zekaların 2026 asgari ücret tahminleri belli oldu!
Ana sayfaHaberler Yaşam

Oxford sözlükte, 2025'in kelimesi 'Öfke Yemi' oldu

Sosyal medya akışınızı gezerken giderek daha çok sinirlendiğinizi fark ettiniz mi? Öyleyse, Oxford University Press tarafından yılın kelimesi seçilen "rage bait" tuzağına düşüyor olabilirsiniz.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 01 Aralık 2025 09:33, Son Güncelleme : 01 Aralık 2025 09:34
Yazdır
Oxford sözlükte, 2025'in kelimesi 'Öfke Yemi' oldu

Kelime, çevrimiçi etkileşimi artırmak için öfkeyi tetikleyen, kışkırtıcı veya incitici paylaşımları ifade ediyor. Sözlük yetkililerine göre kullanım oranı son 12 ayda üç kat arttı.

Rage bait, finale kalan "aura farming" ve "biohack" ifadelerini geride bırakarak yılın kelimesi seçildi.

Oxford'un listesi, 2025'e damga vuran ruh halini ve küresel tartışmaları yansıtmayı amaçlıyor.

Rage bait nedir?

Oxford English Dictionary'ye göre rage bait, sosyal medyada bilerek kızdırıcı, öfkelendirici veya provoke edici içerik üretme yöntemi anlamına geliyor.

Bu tür içeriklerin amacı, tıklama ve etkileşimi artırarak hesap veya site trafiğini yükseltmek.

Clickbait'e benzetilse de clickbait merak uyandırırken, rage bait özellikle öfke duygusuna odaklanıyor.

Diğer adaylar ne anlama geliyor?

Aura farming: Kişinin dış görünüş, davranış veya paylaşımlar yoluyla karizmatik, gizemli, "cool" bir imaj yaratma çabası.

Biohack: Diyet, spor rutini, yaşam tarzı, ilaç, takviye veya teknolojik yöntemlerle zihinsel ve fiziksel performansı artırma girişimi.

Son kararda halk oylaması da belirleyici oldu.

Oxford Languages Başkanı Casper Grathwohl, rage bait kavramının hızla yayılmasının çevrimiçi manipülasyonların fark edildiğini gösterdiğini söyledi.

Grathwohl, "Daha önce internet, merak uyandırarak dikkat çekmeye odaklanıyordu. Şimdi ise duygularımızı ele geçiriyor," dedi ve ekledi: "Bu, teknoloji çağında insan olmanın ne anlama geldiğine dair tartışmanın doğal bir devamı."

Önceki yılların kelimeleri

Geçen yıl seçilen "brain rot", saatlerce zihni uyuşturan sosyal medya tüketimini ifade ediyordu.

Oxford'a göre brain rot ve rage bait aynı döngünün parçaları: Öfkeyi tetikle, etkileşimi büyüt, ardından kullanıcıyı zihinsel olarak tüket.

Önceki yıllarda selfie, goblin mode ve rizz gibi ifadeler yılın kelimesi seçilmişti.

Bu yıl başka sözlükler de farklı kavramlara dikkat çekti:

Cambridge Dictionary, 2025'in kelimesi olarak "parasocial" ifadesini seçti. Tanım, tanınan bir kişiyle gerçekte tanışıklık olmadan kurulan duygusal ilişkiyi anlatıyor.

Collins Dictionary ise "vibe coding" kavramını seçti. Bu terim, uygulama veya siteyi elle kodlamak yerine, yapay zekaya tarif ederek oluşturmayı tanımlıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber