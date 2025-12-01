Oxford sözlükte, 2025'in kelimesi 'Öfke Yemi' oldu

Kelime, çevrimiçi etkileşimi artırmak için öfkeyi tetikleyen, kışkırtıcı veya incitici paylaşımları ifade ediyor. Sözlük yetkililerine göre kullanım oranı son 12 ayda üç kat arttı.

Rage bait, finale kalan "aura farming" ve "biohack" ifadelerini geride bırakarak yılın kelimesi seçildi.

Oxford'un listesi, 2025'e damga vuran ruh halini ve küresel tartışmaları yansıtmayı amaçlıyor.

Rage bait nedir?

Oxford English Dictionary'ye göre rage bait, sosyal medyada bilerek kızdırıcı, öfkelendirici veya provoke edici içerik üretme yöntemi anlamına geliyor.

Bu tür içeriklerin amacı, tıklama ve etkileşimi artırarak hesap veya site trafiğini yükseltmek.

Clickbait'e benzetilse de clickbait merak uyandırırken, rage bait özellikle öfke duygusuna odaklanıyor.

Diğer adaylar ne anlama geliyor?

Aura farming: Kişinin dış görünüş, davranış veya paylaşımlar yoluyla karizmatik, gizemli, "cool" bir imaj yaratma çabası.

Biohack: Diyet, spor rutini, yaşam tarzı, ilaç, takviye veya teknolojik yöntemlerle zihinsel ve fiziksel performansı artırma girişimi.

Son kararda halk oylaması da belirleyici oldu.

Oxford Languages Başkanı Casper Grathwohl, rage bait kavramının hızla yayılmasının çevrimiçi manipülasyonların fark edildiğini gösterdiğini söyledi.

Grathwohl, "Daha önce internet, merak uyandırarak dikkat çekmeye odaklanıyordu. Şimdi ise duygularımızı ele geçiriyor," dedi ve ekledi: "Bu, teknoloji çağında insan olmanın ne anlama geldiğine dair tartışmanın doğal bir devamı."

Önceki yılların kelimeleri

Geçen yıl seçilen "brain rot", saatlerce zihni uyuşturan sosyal medya tüketimini ifade ediyordu.

Oxford'a göre brain rot ve rage bait aynı döngünün parçaları: Öfkeyi tetikle, etkileşimi büyüt, ardından kullanıcıyı zihinsel olarak tüket.

Önceki yıllarda selfie, goblin mode ve rizz gibi ifadeler yılın kelimesi seçilmişti.

Bu yıl başka sözlükler de farklı kavramlara dikkat çekti:

Cambridge Dictionary, 2025'in kelimesi olarak "parasocial" ifadesini seçti. Tanım, tanınan bir kişiyle gerçekte tanışıklık olmadan kurulan duygusal ilişkiyi anlatıyor.

Collins Dictionary ise "vibe coding" kavramını seçti. Bu terim, uygulama veya siteyi elle kodlamak yerine, yapay zekaya tarif ederek oluşturmayı tanımlıyor.