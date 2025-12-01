Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,7 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz-Eylül 2025 dönemini kapsayan üçüncü çeyrek ekonomik büyüme rakamlarını açıkladı.

Buna göre, GSYH 2025 yılı üçüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,7 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,1 arttı.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) yılın 3. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,97 artacağını tahmin ediyordu.

İkinci çeyrekte çeyreklik bazda yüzde 1,6, yıllık bazda yüzde 4,9'luk büyüme kaydedilmişti.

Tarımda yıllık bazda sert daralma

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2025 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; inşaat yüzde 13,9, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 10,8, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 10,1, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 9,6, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 7,1, sanayi sektörü yüzde 6,5, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 6,3, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 4,4, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4,2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 2,1 arttı.