LGS sonuçları yarın açıklanacak
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sonuçlarının yarın saat 10.00'da açıklanacağını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Temmuz 2025 13:30, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2025 13:57
LGS sonuçlarının yarın açıklanacağını duyuran Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin,
"Türkiye genelinde bütün il ve ilçelerimizde yaklaşık 30 bin 632 noktada tercih birimleri kurduk. Çocuklarımız burada öğretmenleriyle sohbet ederek aileleriyle birlikte lise tercihlerini yapabilir"dedi.
Tercihler, 14-24 Temmuz arasında yapılacak.