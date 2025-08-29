Bakan Yerlikaya açıkladı: Kaç Suriyeli geri dönüş yaptı?
Borsa'da yeni kural: Devre kesici artık tek aşamalı olacak
Bir ilde 20 bin dosya: Gençler banka hesabı dolandırıcılarının tuzağında!
'Bakan Güler beraberindeki generalle masa taşıdı' iddialarına açıklama
İstismarı itiraf ettiler serbest kaldılar! Bakanlık karara itiraz etti
TBMM'de Gazze tezkeresi ittifakla kabul edildi
Bakan Fidan: İsrail uçaklarının hava sahamıza girmesine izin vermiyoruz
Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 27 bin lirayı aştı!
Bakan Tekin: 200 milyon adet ders kitabı sıralarda hazır olacak
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Belediye başkanı taş döşemek istemeyen zabıtaları dövdü iddiası
Kartlı ödemeler temmuzda yüzde 52 arttı
Kurtulmuş: Komisyon Kararları İttifakla Alınıyor
MHP lideri Bahçeli'den 30 Ağustos mesajı
EKK: Enflasyonla mücadele sürecek
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Mini mini birler'in uyum haftası pazartesi günü başlıyor
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma ve bazı müzeler ücretsiz olacak
Temmuz ayı işsizlik rakamları belli oldu!
Erdoğan: Bu facia bütün insanlığın meselesidir
Devlet Malzeme Ofisi tedarikçi başvurularını online ortama taşıdı
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de
Öğrenci yurt ücretleri 800 bin TL'ye dayandı
Üç bakanlıktan fıstık sektörüne kapsamlı inceleme
Yurt dışına kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü tutuklandı
'Randevu Çetesi' haberlerine Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Eğitimde aile vurgusu: Bakan Tekin'den 'Ailem' dizisi setine destek
Yaşar Güler'den 'Suriye'ye harekat' iddiasına yanıt
Bakan Yumaklı: Her yıl 200 bin baş hayvanı kendi üreticimizden karşılayacağız
Yerlikaya: Motosikletli çetelere karşı özel takip başlatıldı
İstismarı itiraf ettiler serbest kaldılar! Bakanlık karara itiraz etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 2 kişinin serbest bırakılmasına itiraz etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla Bakanlık avukatları, şüphelilerin, "mağdurun yaşı 12'den büyük görünüyordu" yönündeki savunmalarının dosya içeriğiyle örtüşmediği ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğu gerekçesiyle, şüpheli 2 kişinin tutuklu yargılanması yönünde karar verilmesini talep etti.

Emniyetteki ifadelerinde 12 yaşını dolduran kız çocuğuna yönelik cinsel istismar iddialarını kabul eden şüpheliler, Cumhuriyet savcılığında ise iddiaları reddetti. Savcılık sorgularının ardından "nitelikli cinsel istismar" suçlamasıyla tutuklanmaları talep edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.

Mahkemenin şüpheliler hakkında verdiği "adli kontrolle serbest bırakılma" kararına itiraz eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, mağdur kız çocuğu lehine davaya müdahil olacak.

Habere konu olan 12 yaşındaki kız çocuğu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından devlet korumasına alınmıştı.

