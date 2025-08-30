YÖK'e dava açtı, baraj puanı değişti: 837 kişiyi üniversiteli yaptı

Erdoğan: 'FETÖ'nün askeri eğitim sisteminde sebep olduğu tahribat telafi edildi'
Erdoğan: 'FETÖ'nün askeri eğitim sisteminde sebep olduğu tahribat telafi edildi'
30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara'da büyük coşkuyla kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara'da büyük coşkuyla kutlandı
Balıkesir'de orman yangını çıktı
Balıkesir'de orman yangını çıktı
Çelik'ten ABD'ye 'vize' tepkisi: Adaletsiz bir karar
Çelik'ten ABD'ye 'vize' tepkisi: Adaletsiz bir karar
'Hayalet mutfaklarla ilgili çalışma yapıyoruz'
'Hayalet mutfaklarla ilgili çalışma yapıyoruz'
İstanbul'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 27 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 27 şüpheli tutuklandı
YKS'de En başarılı öğrencilerin tercihleri belli oldu
YKS'de En başarılı öğrencilerin tercihleri belli oldu
Eğitim hizmetleri ihracatı 13 yılda 15 kat arttı
Eğitim hizmetleri ihracatı 13 yılda 15 kat arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Denizli'de dün çıkan orman yangını sürüyor
Denizli'de dün çıkan orman yangını sürüyor
Mısır menşeli boru bağlantı parçalarına damping soruşturması
Mısır menşeli boru bağlantı parçalarına damping soruşturması
Haftanın en çok kazandıran yatırımı belli oldu!
Haftanın en çok kazandıran yatırımı belli oldu!
Yurtta Hava Durumu: Sıcaklıklar Artıyor, Yağış Bekleniyor
Yurtta Hava Durumu: Sıcaklıklar Artıyor, Yağış Bekleniyor
29 görüntülü sohbet ve flört platformuna erişim engeli
29 görüntülü sohbet ve flört platformuna erişim engeli
Sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla uçtu
Sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla uçtu
Türk ordusunun kahramanlık destanı: 30 Ağustos
Türk ordusunun kahramanlık destanı: 30 Ağustos
Ankara'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı
Ankara'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
TÜİK, Ulusal Hesaplar Sistemi'nde revizyona gitti
TÜİK, Ulusal Hesaplar Sistemi'nde revizyona gitti
Kapalıçarşı'daki kaçak pırlanta operasyonunda 30 tutuklama
Kapalıçarşı'daki kaçak pırlanta operasyonunda 30 tutuklama
Bakan Tekin'den Özgür Özel'e şarkılı gönderme
Bakan Tekin'den Özgür Özel'e şarkılı gönderme
Bakan Yerlikaya açıkladı: Kaç Suriyeli geri dönüş yaptı?
Bakan Yerlikaya açıkladı: Kaç Suriyeli geri dönüş yaptı?
Borsa'da yeni kural: Devre kesici artık tek aşamalı olacak
Borsa'da yeni kural: Devre kesici artık tek aşamalı olacak
Bir ilde 20 bin dosya: Gençler banka hesabı dolandırıcılarının tuzağında!
Bir ilde 20 bin dosya: Gençler banka hesabı dolandırıcılarının tuzağında!
'Bakan Güler beraberindeki generalle masa taşıdı' iddialarına açıklama
'Bakan Güler beraberindeki generalle masa taşıdı' iddialarına açıklama
İstismarı itiraf ettiler serbest kaldılar! Bakanlık karara itiraz etti
İstismarı itiraf ettiler serbest kaldılar! Bakanlık karara itiraz etti
TBMM'de Gazze tezkeresi ittifakla kabul edildi
TBMM'de Gazze tezkeresi ittifakla kabul edildi
Bakan Fidan: İsrail uçaklarının hava sahamıza girmesine izin vermiyoruz
Bakan Fidan: İsrail uçaklarının hava sahamıza girmesine izin vermiyoruz
Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 27 bin lirayı aştı!
Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 27 bin lirayı aştı!
Bakan Tekin: 200 milyon adet ders kitabı sıralarda hazır olacak
Bakan Tekin: 200 milyon adet ders kitabı sıralarda hazır olacak
Ana sayfaHaberler Yaşam

YÖK'e dava açtı, baraj puanı değişti: 837 kişiyi üniversiteli yaptı

Arda Kuzey Keskin, başlattığı hukuk savaşıyla Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) hukuk fakültesi için başarı sırası barajını 125 binden 100 bine yükseltme kararını iptal ettirdi. Bu sonuçla Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne yerleşen Keskin ile beraber 837 adayın daha hukukçu olmasının önü açıldı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 30 Ağustos 2025 17:27, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2025 17:29
Yazdır
YÖK'e dava açtı, baraj puanı değişti: 837 kişiyi üniversiteli yaptı

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre hukuk fakültesi başarı barajının 100'den 125 bine indirilmesini sağlayan Arda Kuzey Keskin, kendisinin yanı sıra 836 kişiye daha hukukçu adayı olma hakkı kazandırdı. Ek yerleştirmelerle bu sayının bini aşması bekleniyor.

YKS tercih kılavuzuna göre, bu yıl hukuk fakültesi için aranan başarı sıralaması şartı ilk 125 binden 100 bine çekildi. Sınavda 112 bin sıralama yapan 20 yaşındaki Arda Kuzey Keskin, kararı yürütmeyi durdurma talebi ile Danıştay'a taşıdı. Davacı başvurusunda bir yıldan fazla süredir 125 bin sıralama şartına göre sınava hazırlandığını, baraj değişikliğinden sınav sonuçları açıklandıktan sonra haberdar olduğunu belirtti. Sınavın yapılmasına dört ay kala alınan kararın ani ve beklenmedik olduğunu savunarak düzenlemenin durdurulmasını istedi.

YÖK ve ÖSYM başkanlıkları ise yaptıkları savunmada, kararın yer aldığı YKS Kılavuzu'nun şubat ayında yayımlandığına dikkat çekti. Davacının ivedi yargılama için belirlenen 10 gün içinde dava açmadığını belirtilerek, süre aşımı sebebiyle davanın reddini istedi.

Danıştay'dan önemli karar

Danıştay 8. Dairesi verdiği kararda davacıyı haklı buldu. Danıştay, YÖK'ün hukuk fakültelerine girişte başarı sırası barajını 100 bin olarak belirleyen kararı için yürütmeyi durdurma hükmü verdi. Kararın ardından YÖK, adayların hukuk fakültesi tercihlerini 125 bin baraj sıralamasına göre yapabileceğini açıkladı.

"Avukat olmadan ilk davamı kazanmış oldum"

Karar sonrası Arda Kuzey Keskin, "Avukat olmadan ilk davamı kazanmış oldum. 100 bin ile 125 bin arasında kalan arkadaşlara da hayırlı olsun" demişti.

836 kişi daha üniversiteli oldu

Hukuk eğitimi için hukuk savaşı başlatan Arda Kuzey Keskin, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne yerleşti. Öte yandan Arda Kuzey Keskin'in mücadelesi ile 125 bine çekilen başarı sıralaması sonucu 836 kişi daha üniversiteli oldu. Bu adaylardan üçünün okul birincisi olduğu ve yerleşenlerin tamamının vakıf üniversitelerine kayıt hakkı kazandığı öğrenildi. Ek yerleştirmelerin ardından bu sayının bin olacağı tahmin ediliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber