Erdoğan: Zafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Erdoğan burada yaptığı konuşmasında "Türk Silahlı Kuvvetlerinde zafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık. Silahlı Kuvvetlerimiz bugün 9 sene öncesine göre daha güçlü, daha caydırıcıdır, kapasitesi daha ileridedir. Gelecekte daha iyi olacağız. Güçlü Türkiye Güçlü Ordu şiarımızı inşallah tüm katmanlarıyla adım adım hayata geçireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"BU TOPRAKLARDAN EBEDİYYEN KAZINDILAR"

""26 Ağustos'ta vatanına, bayrağına, devletine, istiklal ve istikbaline sahip çıkarak, Büyük Taarruz harekatını başlatan o güçlü irade, 30 Ağustos'ta kazanılan Başkomutan Meydan Muharebesi ile zirvesine ulaşmıştır. İşgal ve istila orduları tek tek bozguna uğratılmış, Anadolu'ya göz diken emperyalist güçler makus kaderleriyle yeniden tanışmış, kirli ve sinsi senaryoların sefih figüranları bu topraklardan ebediyen kazınmıştır. 30 Ağustos'ta milletimiz, zillet ve zulmete asla rıza göstermeyeceğini, esarete boyun eğmeyeceğini, hürriyetinden ödün vermeyeceğini bir kez daha ispatlamış, bu hakikati tüm dünyaya gür bir seda ile ilan etmiştir. Milletimize bu zaferi armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin muhterem üyelerini, ordumuzun tüm neferlerini, tüm askerlerini minnetle yad ediyoruz. Kanlarıyla, canlarıyla, tam bin yıldır nazlı hilale gölge düşürmeyen, şehit ve gazilerimize Cenabıallah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabb'im ruhlarını şad, mekanlarını inşallah cennet eylesin diyorum.

"CAYDIRICILIĞIMIZA ÖNEMLİ KATKILAR YAPACAKLAR"

Harp okullarımızdan mezun olan öğrencilerimizin sevinç ve heyecanına hep beraber iştirak ediyoruz. Sahip oldukları bilgi, yetenek ve kabiliyetlerle ülkemizde, sınırlarımızda ve bölgemizde caydırıcılığımıza çok önemli katkılar yapacaktır. Kalplerinde taşıdıkları vatan, millet, ezan ve devlet aşkıyla ecdadımızdan devraldıkları kutlu mirası yarınlara aktaracaklardır. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Sizleri her türlü tehlikeden müberra ve muhafaza eylesin. Bu genç kardeşlerimizi yetiştiren anne ve babalarımızın tamamına ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Teğmenlerimize modern, güçlü ve nitelikli eğitim vererek onları hayata ve mesleğe hazırlayan hocalarımıza, komutanlarımıza teşekkür ediyorum.

Kara Harp Okulu'muzdan 928, Deniz Harp Okulu'muzdan 278, Hava Harp Okulu'muzdan 199 olmak üzere eğitimlerini başarıyla tamamlayan 1405 teğmenimizin tamamını şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Harp Okullarımızda öğrenim gören 106 misafir öğrencimizi de aynı şekilde kutluyorum. Böylelikle 2016'dan bugüne Kara Harp Okulu'muz bünyesinde 754'ü misafir 15 bin 755, Deniz Harp Okulu'muzun çatısı altında 100'ü misafir 2 bin 167, Hava Harp Okulu'muzda ise 148'i misafir 1793 öğrencimizle birlikte Harp Okullarımızdaki toplam mezun sayımızı 19 bin 735'e çıkarıyoruz.

"KESİLENİN SADECE SAKALIMIZ OLDUĞUNU GÖRDÜLER"

9 yıl gibi kısa sürede "imkansız" denileni başardık. FETÖ ihanet çetesinin askeri eğitim sistemimizde sebep olduğu tahribatı ziyadesiyle telafi ettik. Sadece eğitim ve personel boyutunda kalmadık. Sınır ötesi harekatlardan diğer operasyonlara kritik birçok adım attık. 15 Temmuz sonrası ellerine ovuşturanlar peyda olmuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde zafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık. Ordumuz dimdik ayakta olduğunu dost düşman herkese ispat ettik. Türkiye üzerine sinsi hesap yapanlar 15 Temmuz'da kolumuzu kestiklerini zannediyorlardı. Kesilenin sadece sakalımız olduğunu çok kısa sürede onlar da gördüler. Biz ise onların 40 yıldır besleyip büyüttükleri yılanlarının başını kopardık. 40 yıllık planı, hesabı Allah'ın yardımı ve milletimizin kahramanca direnişi sayesinde bir gecede darmadağın ettik.

"ŞİARIMIZ GÜÇLÜ TÜRKİYE GÜÇLÜ ORDU"

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bugün 9 sene öncesine göre daha güçlü, caydırıcı, insicamı daha kavi, kapasitesi çok daha ileridedir. Gelecekte daha da iyi olacağız.

Güçlü Türkiye Güçlü Ordu şiarımızı inşallah tüm katmanlarıyla adım adım hayata geçireceğiz.

Personel, eğitim, donanım ve teknolojik kabiliyetler noktasında ordumuzu tüm imkanlarıyla desteklemeye devam edeceğiz. Bu hafta ASELSAN'da çok önemli teslimatlar yaptık 47 araçtan oluşan çelik kubbe sistemlerini ordumuza kazandırdık. TEKNOFEST Mavi Vatan'da denizlerdeki gücümüzü yakından gördük. Önümüzdeki dönemde hepimizi gururlandıracak başka müjdelerimiz, teslimatlarımız olacak.

"MİLLETİMİZ SİZE GÜVENİYOR, BOŞA ÇIKARMAYIN"

Bugünden itibaren teğmen olarak ordumuzun saflarına katılıyorsunuz. Bunun için ne kadar gururlansanız ne kadar övünseniz elbette yeridir. Ülkemizin en seçkin kurumlarından biri olan Milli Savunma Üniversitemizde yerinizi aldın. Sevgili evlatlarım artık yeni bir yolculuğa başlıyorsunuz. Şehit ve gazilerimizin emaneti olan şerefli bir üniformayı kuşandınız. Peygamber ocağının onurlu bir neferi olarak birbirinden önemli vazifeleri inşallah alnınızın akıyla yerine getireceksiniz. Sizlerden omuzladığınız sorumluluğun ne kadar ağır ne kadar kutsal olduğunu aklınızda tutmanızı rica ediyorum. Sizler vatanımınızın 1000 yıldır bu topraklarda devam eden zafer yürüyüşümüzün teminatısınız. Bugün de milletimiz size güveniyor. İnsanımızın size olan itimat ve inancını lütfen boşa çıkartmayın. Aile ve komutanlarınızın size olan güvenine lütfen halel getirmeyin.

"GÖZÜNÜ KİN BÜRÜMÜŞ CİNAYET ŞEBEKESİ"

Gazze'de yaşanan vahşeti görüyorsunuz, Filistin'deki katliamları görüyorsunuz. Gözünü kin bürümüş bir cinayet şebekesinin neler yaptığını inanıyorum ki sizler de esefle takip ediyorsunuz. Onlar gibi hiçbir zaman olmadık ve olmayacağız. Adalet, merhamet, şefkatten asla taviz vermeyeceğiz. Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanı olarak her birinizden bu hassasiyetle hareket etmenizi bekliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz vatan sevgisi, millet sevdasıyla birlikte, üstün disipliniyle temayüz etmiş köklü bir kurumumuzdur.

"EN UFAK REHAVETİN AĞIR BEDELLERİ OLUR"

Ordumuzun milletimize karşı görevlerini layıkıyla yapabilmesi ancak ve ancak disiplinini en ileri düzeyde muhafaza etmesine bağlıdır. Allah korusun bu hususta gösterilebilecek en küçük rehavetin hem ordumuza hem devletimize ağır bedelleri olur. Meslek hayatınız boyunca disiplin başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'nin prensiplerine sıkı sıkıya sarılmanızdır. Harp okullarında aldığınız kaliteli eğitimin yol göstericiliğinde Türkiye Yüzyılı'nın inşası için fedakarca çalışacağınızdan hiç şüphem yoktur. Unvanımız, rütbemiz, konumumuz ne olursa olsun, hepimiz milletimizin hizmetkarıyız.

"HAKKINIZI HUKUKUNUZU KİMSEYE ÇİĞNETMEYİZ"

Sizi siyasi tartışmalara çekmek isteyenler olabilir. Sizin üzerinizden siyasi prim kazanmak isteyen simsarlar çıkabilir. Bunları asla dikkate almayın. Moralinizi bozmalarına izin vermeyin. Sizi ve kahraman ordumuzu yıpratmaya çalışanlar unutmayın herkesten önce karşılarında bizi bulacaklardır. Sizin hakkınızı, hukukunuzu kimseye çiğnetmeyiz, kimseye yedirmeyiz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyorum."

"30 AĞUSTOS ZAFERİ İLE KÜLLERİMİZDEN DOĞDUK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Programı'nda da açıklamalarda bulundu.

"Zafer ayımızı manasına uygun şekilde dolu dolu yaşıyoruz" diyen Erdoğan, "Bu anlamlı günün danışmamızı daha da artırmasını diliyorum. Kimseyi dışlamadan kuşatıcı bir anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. Mazisi ile irtibatını koperanlar kökünü, geçmişini tanıyamaz" dedi.

"30 Ağustos ebedi varlığımızın mührü olmuştur" diye Erdoğan, "Ordumuz ve milletimiz bu zaferle kendini bulmuş, özgüven tazelemiş, Anka Kuşu misali küllerinden yeniden doğmuştur. Zafer yürüyüşümüz bin yıldır kesintisiz devam etmektedir. Başta Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı şükran ve rahmetle anıyorum. İçinde bulunduğumuz asrı Türkiye Yüzyılı yapana kadar durmadan dinlenmeden çalışacağız" açıklamalarında bulundu.