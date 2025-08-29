Bakan Yerlikaya açıkladı: Kaç Suriyeli geri dönüş yaptı?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kütahya'da düzenlenen Güvenlik Toplantısı'na katıldı. Yerlikaya, Türkiye'nin göç yönetimini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde insani yaklaşım ve rasyonel bir bakış açısıyla sürdürdüğünü belirterek, "Bugüne kadar ülkelerine dönen, onurlu ve güvenli şekilde geri dönüş yapan Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 450 bin 169 oldu" dedi.

Bakan Yerlikaya, 2011 yılında Esad yönetiminin zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilere her zaman sahip çıkıldığını vurguladı. 8 Aralık 2024 sonrası yaşanan gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüş taleplerinin arttığını kaydeden Yerlikaya, "Türkiye bu süreçte Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmaya devam etti, etmeye de devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Kütahya'da suçları aydınlatmada yüzde 100 başarı sağlandı"

Bakan Yerlikaya, kişilere karşı işlenen 10 katalog suçta önemli başarı elde edildiğini belirterek, bu yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre olaylarda yüzde 4,5 azalma yaşandığını söyledi. Bakan Ali Yerlikaya, "Geçen yıl 3 bin 29 olan olay sayısı bu yılın ilk 7 ayında 2 bin 893'e düşmüştür" diye konuştu.

Kütahya özelinde dikkat çekici bir başarıya imza atıldığını aktaran Yerlikaya, "Bu şehirde ilk defa suçları aydınlatmada yüzde 100 başarı sağladık. Geçen yıl bu oran yüzde 98'di" şeklinde konuştu.

Mal varlığına karşı işlenen suçlarda da düşüş yaşandığını belirten Bakan Yerlikaya, 2024'ün ilk 7 ayında 188 olan olay sayısının bu yıl 161'e gerilediğini, aydınlatma oranının Türkiye ortalamasının 5 puan üzerine çıkarak yüzde 90,7'ye yükseldiğini ifade etti. Kütahya'da ilk 7 ayda 56 hırsızlık olayının meydana geldiğini kaydeden Bakan Ali Yerlikaya, "Bunun 30'u emniyet, 26'sı jandarma bölgesinde gerçekleşti. Emniyet bölgesindeki 30 olayın failleri yakalandı, jandarma bölgesinde ise 26 suçlunun 23'ü yakalandı. Kalan üç olayın failleri için çalışmalar sürüyor" diye konuştu.

Yerlikaya, nüfusu 571 bin olan Kütahya'da elde edilen bu başarıların önemine dikkat çekerek, güvenlik güçlerinin çalışmalarının kararlılıkla süreceğini vurguladı.