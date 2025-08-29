Bakan Tekin'den Özgür Özel'e şarkılı gönderme
Bakan Yerlikaya açıkladı: Kaç Suriyeli geri dönüş yaptı?
Borsa'da yeni kural: Devre kesici artık tek aşamalı olacak
Bir ilde 20 bin dosya: Gençler banka hesabı dolandırıcılarının tuzağında!
'Bakan Güler beraberindeki generalle masa taşıdı' iddialarına açıklama
İstismarı itiraf ettiler serbest kaldılar! Bakanlık karara itiraz etti
TBMM'de Gazze tezkeresi ittifakla kabul edildi
Bakan Fidan: İsrail uçaklarının hava sahamıza girmesine izin vermiyoruz
Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 27 bin lirayı aştı!
Bakan Tekin: 200 milyon adet ders kitabı sıralarda hazır olacak
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Belediye başkanı taş döşemek istemeyen zabıtaları dövdü iddiası
Kartlı ödemeler temmuzda yüzde 52 arttı
Kurtulmuş: Komisyon Kararları İttifakla Alınıyor
MHP lideri Bahçeli'den 30 Ağustos mesajı
EKK: Enflasyonla mücadele sürecek
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Mini mini birler'in uyum haftası pazartesi günü başlıyor
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma ve bazı müzeler ücretsiz olacak
Temmuz ayı işsizlik rakamları belli oldu!
Erdoğan: Bu facia bütün insanlığın meselesidir
Devlet Malzeme Ofisi tedarikçi başvurularını online ortama taşıdı
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de
Öğrenci yurt ücretleri 800 bin TL'ye dayandı
Üç bakanlıktan fıstık sektörüne kapsamlı inceleme
Yurt dışına kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü tutuklandı
'Randevu Çetesi' haberlerine Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Eğitimde aile vurgusu: Bakan Tekin'den 'Ailem' dizisi setine destek
Yaşar Güler'den 'Suriye'ye harekat' iddiasına yanıt
Bakan Yumaklı: Her yıl 200 bin baş hayvanı kendi üreticimizden karşılayacağız
Bakan Yerlikaya açıkladı: Kaç Suriyeli geri dönüş yaptı?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bugüne kadar ülkelerine dönen, onurlu ve güvenli şekilde geri dönüş yapan Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 450 bin 169 oldu" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Ağustos 2025 21:44, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2025 21:46
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kütahya'da düzenlenen Güvenlik Toplantısı'na katıldı. Yerlikaya, Türkiye'nin göç yönetimini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde insani yaklaşım ve rasyonel bir bakış açısıyla sürdürdüğünü belirterek, "Bugüne kadar ülkelerine dönen, onurlu ve güvenli şekilde geri dönüş yapan Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 450 bin 169 oldu" dedi.

Bakan Yerlikaya, 2011 yılında Esad yönetiminin zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilere her zaman sahip çıkıldığını vurguladı. 8 Aralık 2024 sonrası yaşanan gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüş taleplerinin arttığını kaydeden Yerlikaya, "Türkiye bu süreçte Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmaya devam etti, etmeye de devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Kütahya'da suçları aydınlatmada yüzde 100 başarı sağlandı"

Bakan Yerlikaya, kişilere karşı işlenen 10 katalog suçta önemli başarı elde edildiğini belirterek, bu yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre olaylarda yüzde 4,5 azalma yaşandığını söyledi. Bakan Ali Yerlikaya, "Geçen yıl 3 bin 29 olan olay sayısı bu yılın ilk 7 ayında 2 bin 893'e düşmüştür" diye konuştu.

Kütahya özelinde dikkat çekici bir başarıya imza atıldığını aktaran Yerlikaya, "Bu şehirde ilk defa suçları aydınlatmada yüzde 100 başarı sağladık. Geçen yıl bu oran yüzde 98'di" şeklinde konuştu.

Mal varlığına karşı işlenen suçlarda da düşüş yaşandığını belirten Bakan Yerlikaya, 2024'ün ilk 7 ayında 188 olan olay sayısının bu yıl 161'e gerilediğini, aydınlatma oranının Türkiye ortalamasının 5 puan üzerine çıkarak yüzde 90,7'ye yükseldiğini ifade etti. Kütahya'da ilk 7 ayda 56 hırsızlık olayının meydana geldiğini kaydeden Bakan Ali Yerlikaya, "Bunun 30'u emniyet, 26'sı jandarma bölgesinde gerçekleşti. Emniyet bölgesindeki 30 olayın failleri yakalandı, jandarma bölgesinde ise 26 suçlunun 23'ü yakalandı. Kalan üç olayın failleri için çalışmalar sürüyor" diye konuştu.

Yerlikaya, nüfusu 571 bin olan Kütahya'da elde edilen bu başarıların önemine dikkat çekerek, güvenlik güçlerinin çalışmalarının kararlılıkla süreceğini vurguladı.

