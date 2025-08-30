Hakkari'de tır ile pikap çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Hakkari'de tır ile pikap çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ağustos 2025 15:08, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2025 15:14
Hakkari-Van kara yolunda sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen İran plakalı tır ile pikap çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan 3 kişi öldü, yaralanan 2 kişi ise Van'ın Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ekipler, hayatını kaybeden 3 kişinin araçtan çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Yolda önlem alan polis ve jandarma ekipleri, trafiğin kontrollü ilerlemesini sağlıyor.