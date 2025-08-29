Bakan Tekin'den Özgür Özel'e şarkılı gönderme
Bakan Tekin'den Özgür Özel'e şarkılı gönderme
Bakan Yerlikaya açıkladı: Kaç Suriyeli geri dönüş yaptı?
Bakan Yerlikaya açıkladı: Kaç Suriyeli geri dönüş yaptı?
Borsa'da yeni kural: Devre kesici artık tek aşamalı olacak
Borsa'da yeni kural: Devre kesici artık tek aşamalı olacak
Bir ilde 20 bin dosya: Gençler banka hesabı dolandırıcılarının tuzağında!
Bir ilde 20 bin dosya: Gençler banka hesabı dolandırıcılarının tuzağında!
'Bakan Güler beraberindeki generalle masa taşıdı' iddialarına açıklama
'Bakan Güler beraberindeki generalle masa taşıdı' iddialarına açıklama
İstismarı itiraf ettiler serbest kaldılar! Bakanlık karara itiraz etti
İstismarı itiraf ettiler serbest kaldılar! Bakanlık karara itiraz etti
TBMM'de Gazze tezkeresi ittifakla kabul edildi
TBMM'de Gazze tezkeresi ittifakla kabul edildi
Bakan Fidan: İsrail uçaklarının hava sahamıza girmesine izin vermiyoruz
Bakan Fidan: İsrail uçaklarının hava sahamıza girmesine izin vermiyoruz
Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 27 bin lirayı aştı!
Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 27 bin lirayı aştı!
Bakan Tekin: 200 milyon adet ders kitabı sıralarda hazır olacak
Bakan Tekin: 200 milyon adet ders kitabı sıralarda hazır olacak
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Belediye başkanı taş döşemek istemeyen zabıtaları dövdü iddiası
Belediye başkanı taş döşemek istemeyen zabıtaları dövdü iddiası
Kartlı ödemeler temmuzda yüzde 52 arttı
Kartlı ödemeler temmuzda yüzde 52 arttı
Kurtulmuş: Komisyon Kararları İttifakla Alınıyor
Kurtulmuş: Komisyon Kararları İttifakla Alınıyor
MHP lideri Bahçeli'den 30 Ağustos mesajı
MHP lideri Bahçeli'den 30 Ağustos mesajı
EKK: Enflasyonla mücadele sürecek
EKK: Enflasyonla mücadele sürecek
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Mini mini birler'in uyum haftası pazartesi günü başlıyor
'Mini mini birler'in uyum haftası pazartesi günü başlıyor
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma ve bazı müzeler ücretsiz olacak
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma ve bazı müzeler ücretsiz olacak
Temmuz ayı işsizlik rakamları belli oldu!
Temmuz ayı işsizlik rakamları belli oldu!
Erdoğan: Bu facia bütün insanlığın meselesidir
Erdoğan: Bu facia bütün insanlığın meselesidir
Devlet Malzeme Ofisi tedarikçi başvurularını online ortama taşıdı
Devlet Malzeme Ofisi tedarikçi başvurularını online ortama taşıdı
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de
Öğrenci yurt ücretleri 800 bin TL'ye dayandı
Öğrenci yurt ücretleri 800 bin TL'ye dayandı
Üç bakanlıktan fıstık sektörüne kapsamlı inceleme
Üç bakanlıktan fıstık sektörüne kapsamlı inceleme
Yurt dışına kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü tutuklandı
Yurt dışına kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü tutuklandı
'Randevu Çetesi' haberlerine Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
'Randevu Çetesi' haberlerine Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Eğitimde aile vurgusu: Bakan Tekin'den 'Ailem' dizisi setine destek
Eğitimde aile vurgusu: Bakan Tekin'den 'Ailem' dizisi setine destek
Yaşar Güler'den 'Suriye'ye harekat' iddiasına yanıt
Yaşar Güler'den 'Suriye'ye harekat' iddiasına yanıt
Bakan Yumaklı: Her yıl 200 bin baş hayvanı kendi üreticimizden karşılayacağız
Bakan Yumaklı: Her yıl 200 bin baş hayvanı kendi üreticimizden karşılayacağız
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa'da yeni kural: Devre kesici artık tek aşamalı olacak

BIST 100 Endeksi'nin gün içerisinde önceki günün kapanışına göre birinci aşamada yüzde 5 ve ikinci aşamada yüzde 7 veya daha fazla düşmesi durumunda devreye giren Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi (EBDKS) uygulaması tek aşamalı olarak uygulanmaya başlayacak ve endeks değerinin yüzde 6 veya daha fazla gerilemesi halinde devreye girecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ağustos 2025 21:30, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2025 21:31
Yazdır
Borsa'da yeni kural: Devre kesici artık tek aşamalı olacak

Borsa İstanbul AŞ, pay bazında devre kesicilerde, endekse bağlı devre kesici sisteminde ve açığa satış işlemlerinde uygulanan yukarı adım kuralında yapılacak değişiklikler hakkında açıklama yaptı. Söz konusu değişiklikler 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun imzasıyla yapılan açıklamaya göre, Pay Bazında Devre Kesici Sistemi, EBDKS ve açığa satış işlemlerinde uygulanan yukarı adım kuralında değişiklikler yapılması kararlaştırıldı.

Buna göre, açığa satış yapılabilen işlem sıralarında seans sonuna kadar yukarı adım kuralı getirilmesi uygulamasında esas alınan BIST 100 Endeksi düşüş değeri yüzde 3'ten yüzde 2'ye çekilecek.

Mevcut durumda BIST 100 Endeksi'nin gün içerisinde önceki günün kapanışına göre birinci aşamada yüzde 5 ve ikinci aşamada yüzde 7 veya daha fazla düşmesi durumunda devreye giren EBDKS uygulaması tek aşamalı olarak uygulanmaya başlayacak ve endeks değerinin yüzde 6 veya daha fazla düşmesi halinde devreye girecek.

EBDKS kapsamında emir girişlerine ve işlemlere ara verilen süre 10 dakika kısaltılacak. Buna göre Pay Piyasasında işlem gören ".E", ".F1", ".F2", ".S1", ".G" özellik kodlu işlem sıralarında uygulanan 20 dakikalık durdurma süresi 10 dakikaya, ".V", ".C", ".F", ".R", ".BE", ".AOF" özellik kodlu işlem sıraları ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde uygulanan 30 dakikalık durdurma süresi ise 20 dakikaya düşürülecek.

Pay piyasasında Endekse Bağlı Devre Kesici'nin (EBDK) sürekli işlem seansının sona ermesinden önceki 60 dakika içerisinde (mevcut durumda 17.00'den itibaren) devreye girmesi halinde işlemlerin durdurularak kapanış seansı ile yeniden başlatılması uygulamasına esas teşkil eden 60 dakikalık süre 30 dakika olarak (17.30'dan itibaren) uygulanacak.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda EBDK'nin 17.30'dan sonra (mevcut durumda 17.00) devreye girmesi durumunda pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde işlemler VIOP_SUREKLI_MZYD seansı ile 18.08'de yeniden başlatılacak.

Pay piyasasında pay bazında devre kesici sonrası emir toplama süresi sürekli işlem yöntemi ile işlem gören tüm paylar için 10 dakika olarak uygulanacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber