'TCG Dumlupınar' şehitleri Çanakkale Boğazı'nda saygı dalışı ile anıldı

4 Nisan 1953'te Çanakkale Boğazı'nda İsveç bandıralı "Naboland" gemisiyle çarpışarak batan Dumlupınar denizaltısında umutla kurtarılmayı beklerken şehit düşen 81 denizci, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Çanakkale Boğazı'nda anıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi organizasyonunda düzenlenen programda, 7 kişilik dalış ekibi 87 metre derinlikteki batığa dalış yaptı.

Şehitlerin anısına hazırlanan, 81 şehidin isminin yazılı olduğu Dumlupınar armalı özel plaket, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve protokol üyeleri tarafından dalış ekibine teslim edilerek Nara Burnu açıklarındaki batığın bulunduğu noktaya bırakıldı.

Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, burada yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda "mavi vatan"ın bağrında yatan Dumlupınar şehitleri için bir saygı dalışı gerçekleştirildiğini söyledi.

Bunun sadece bir dalış olmadığını ifade eden Kaşdemir, "O büyük kahramanları hatırlamak, gelecek kuşaklara aktarmak için yapılan bir etkinlikti. O büyük insanlar canlarını feda ettiler ve son sözleri 'Vatan sağ olsun' oldu. Bugünün vatanı sağ olan evlatlarının onları unutmadığını, unutmayacağını göstermek için de bir kez daha ifade etmiş oluyoruz. Bize bu toprakları vatan yapanları rahmetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz ve inşallah onları asla unutmayacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Dumlupınar şehitlerimizi de rahmetle anıyoruz. Aziz ruhları şad olsun." diye konuştu.

Törene, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Kültür ve Turizm İl Müdürü Çağman Esirgemez ile diğer ilgililer katıldı.

Dumlupınar kazası

Türk Deniz Kuvvetlerine ait "Dumlupınar" denizaltısı 4 Nisan 1953'te NATO manevralarından dönerken Çanakkale Boğazı'nda "Naboland" adlı İsveç gemisiyle çarpışarak batmış, 81 Türk denizci şehit olmuştu. Bu facianın ardından 4 Nisan tarihi "Deniz Şehitlerini Anma Günü" ilan edilmişti.