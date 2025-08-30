Okullarda Tek Tip Deri Ayakkabı Zorunluluğu Geliyor
Mısır menşeli boru bağlantı parçalarına damping soruşturması
Haftanın en çok kazandıran yatırımı belli oldu!
Yurtta Hava Durumu: Sıcaklıklar Artıyor, Yağış Bekleniyor
29 görüntülü sohbet ve flört platformuna erişim engeli
Sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla uçtu
Türk ordusunun kahramanlık destanı: 30 Ağustos
Ankara'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
TÜİK, Ulusal Hesaplar Sistemi'nde revizyona gitti
Kapalıçarşı'daki kaçak pırlanta operasyonunda 30 tutuklama
Bakan Tekin'den Özgür Özel'e şarkılı gönderme
Bakan Yerlikaya açıkladı: Kaç Suriyeli geri dönüş yaptı?
Borsa'da yeni kural: Devre kesici artık tek aşamalı olacak
Bir ilde 20 bin dosya: Gençler banka hesabı dolandırıcılarının tuzağında!
'Bakan Güler beraberindeki generalle masa taşıdı' iddialarına açıklama
İstismarı itiraf ettiler serbest kaldılar! Bakanlık karara itiraz etti
TBMM'de Gazze tezkeresi ittifakla kabul edildi
Bakan Fidan: İsrail uçaklarının hava sahamıza girmesine izin vermiyoruz
Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 27 bin lirayı aştı!
Bakan Tekin: 200 milyon adet ders kitabı sıralarda hazır olacak
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Belediye başkanı taş döşemek istemeyen zabıtaları dövdü iddiası
Kartlı ödemeler temmuzda yüzde 52 arttı
Kurtulmuş: Komisyon Kararları İttifakla Alınıyor
MHP lideri Bahçeli'den 30 Ağustos mesajı
EKK: Enflasyonla mücadele sürecek
'Mini mini birler'in uyum haftası pazartesi günü başlıyor
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma ve bazı müzeler ücretsiz olacak
Temmuz ayı işsizlik rakamları belli oldu!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde sıcaklıkların artacağını ve özellikle Akdeniz ile bazı illerde sağanak yağışların etkili olacağını bildirdi.

30 Ağustos 2025
Meteoroloji, 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü için hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelinde sıcaklıkların artması ve mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Orta ve Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava Sıcaklığı Artıyor

Hava sıcaklığının, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar Durumu

Rüzgar: Genellikle kuzey, yurdun doğu kesimlerinde ise güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bölge Bölge Hava Durumu

Marmara

  • Çanakkale: 31°C, az bulutlu ve açık
  • Edirne: 33°C, az bulutlu ve açık
  • İstanbul: 29°C, az bulutlu ve açık
  • Kırklareli: 32°C, az bulutlu ve açık

Ege

  • Afyonkarahisar: 34°C, az bulutlu ve açık
  • Denizli: 38°C, az bulutlu ve açık
  • İzmir: 33°C, az bulutlu ve açık
  • Muğla: 33°C, az bulutlu ve açık

Akdeniz

  • Adana: 33°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • Antalya: 30°C, parçalı ve az bulutlu
  • Burdur: 36°C, parçalı ve az bulutlu
  • Hatay: 30°C, parçalı ve çok bulutlu, kıyıları yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İç Anadolu

  • Ankara: 34°C, parçalı ve az bulutlu
  • Eskişehir: 35°C, parçalı ve az bulutlu
  • Konya: 34°C, parçalı ve az bulutlu
  • Nevşehir: 31°C, parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz

  • Bolu: 33°C, az bulutlu ve açık
  • Düzce: 33°C, az bulutlu ve açık
  • Sinop: 30°C, az bulutlu ve açık
  • Zonguldak: 25°C, az bulutlu ve açık

Orta ve Doğu Karadeniz

  • Amasya: 38°C, parçalı ve az bulutlu
  • Samsun: 29°C, parçalı ve az bulutlu
  • Tokat: 40°C, parçalı ve az bulutlu
  • Trabzon: 27°C, parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu

  • Erzurum: 33°C, az bulutlu ve açık
  • Kars: 33°C, az bulutlu ve açık
  • Malatya: 37°C, az bulutlu ve açık
  • Van: 30°C, parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

  • Diyarbakır: 40°C, az bulutlu ve açık
  • Gaziantep: 35°C, az bulutlu ve açık
  • Mardin: 36°C, az bulutlu ve açık
  • Siirt: 38°C, az bulutlu ve açık


