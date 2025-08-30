Balıkesir'de orman yangını çıktı
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi cansiparane şekilde sürüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ağustos 2025 16:11, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2025 16:13
Kırsal Darıçukuru Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.