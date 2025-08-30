Galatasaray, 'Ahlak dersi vereceğiz' diyerek Kerem Aktürkoğlu kararını açıkladı

Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, sarı-kırmızılıların Kerem Aktürkoğlu'nun transferindeki kararını duyurdu.

Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, sarı-kırmızılıların Kerem Aktürkoğlu'nun transferine onay verdiğini açıkladı.

Yazgan, Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Aktürkoğlu için öncelik haklarının kendilerinde olduğunu ancak 5 günlük süreyi kullanmayarak futbolcunun Avrupa listesine yazılmasına engel olmayacaklarını ifade etti.

"AHLAK DERSİ VERECEĞİZ"

"Süreç Benfica ile bizim aramızda ilerliyor. Fenerbahçe'den bir arama olmadı." diyen Yazgan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kerem Aktürkoğlu transferinde öncelik hakkımız var. Benfica, teklifleri öncelikle bize sunmak zorunda. Nitekim dün Benfica kulübü, Fenerbahçe'nin teklifini bize iletti ve hakkımızı kullanıp kullanmayacağımız sordu. 5 iş günlük süre, Cuma günü doluyor ve Avrupa listesine yazma süreci geçmiş oluyor. Fenerbahçe'nin bu gerçeklikten habersiz bu süreci götürmüş olmasını şaşkınlıkla takip ettik. Galatasaray, ahlak dersi vererek Kerem Aktürkoğlu için rüçhan hakkını kullanmayacak ve Avrupa listesine yazılmasında sıkıntı çıkarmayacağız."

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'

TRANSFER SÜRECİ

Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olduğunu resmen açıkladı.

Benfica, Fenerbahçe'nin Aktürkoğlu için 22,5 + 2,5 milyon euroluk bonservis ödeyeceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Galatasaray'ın öncelik hakkı bulunması sebebiyle, kendilerine bu şartlar hakkında bilgi verilmiştir." denildi.

Galatasaray, Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinden, sonraki satışta kardan yüzde 10 pay maddesi nedeniyle 1 milyon 50 bin euro alacak.

Aktürkoğlu, kısa süre içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imzalayacak.

GALATASARAY'I SİLDİ

Milli futbolcu, sosyal medya hesabından Galatasaray'la ilgili tüm paylaşımlarını kaldırdı.

Galatasaray'ın da sosyal medyada Aktürkoğlu'nu takip etmediği görüldü.



