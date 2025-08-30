Kaçak Maç İzleyenler Dikkat! 46 Kişinin Hesabı Boşaltıldı

Yasadışı yollarla dizi, film ve spor müsabakalarını internet üzerinden yayınlayan "İnat Box" uygulamasını telefonlarına yükleyen 46 kişinin banka hesapları boşaltıldı. Toplam 14 milyon 714 bin 354 liralık dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Savcılık yasa dışı şekilde yayınları tespit etti

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu'nun talimatıyla, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 'İnat Box' isimli uygulamanın cep telefonlarına ve televizyonlara indirilerek, ücret karşılığında dizi, film ve spor müsabakalarının yasa dışı şekilde yayınlandığı belirlendi.

İnternet bankacılığı hesaplarına eriştiler

Şüphelilerin, zararlı yazılım aracılığıyla özellikle gece saatlerinde uygulamayı kullanan kişilerin internet bankacılığı hesaplarına yetkisiz erişim yaparak girdikleri belirlendi.