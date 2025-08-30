Kaçak Maç İzleyenler Dikkat! 46 Kişinin Hesabı Boşaltıldı
İnternet üzerinden ücretli dizi, film ve spor müsabakalarının yasa dışı şekilde yayınlanmasını sağlayan bir 'İnat Box' platformunu cep telefonlarına indiren 46 kişinin banka hesapları boşaltıldı. 14 milyon 714 bin 354 liralık vurgun yapan şüphelilere operasyon düzenlendi.
Savcılık yasa dışı şekilde yayınları tespit etti
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu'nun talimatıyla, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 'İnat Box' isimli uygulamanın cep telefonlarına ve televizyonlara indirilerek, ücret karşılığında dizi, film ve spor müsabakalarının yasa dışı şekilde yayınlandığı belirlendi.
İnternet bankacılığı hesaplarına eriştiler
Şüphelilerin, zararlı yazılım aracılığıyla özellikle gece saatlerinde uygulamayı kullanan kişilerin internet bankacılığı hesaplarına yetkisiz erişim yaparak girdikleri belirlendi.
46 kişinin banka hesaplarından toplam 14 milyon 714 bin 354 lira çalındı. Yapılan incelemeler sonucunda 75 şüpheli tespit edildi.
21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi
Şüphelilerden 7'sinin cezaevinde, 1'inin ise yurtdışında bulunduğu belirlendi. Yapılan çalışmalarda 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 67 şüpheliden 43'ü gözaltına alındı.
27 kişi tutuklandı
Şüphelilerden 10'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 33 şüpheli Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılığa çıkarılan şüphelilerden 27'si tutuklama, 4'ü ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkemede 27 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi