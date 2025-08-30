Husi Başbakanı ile Bakanlar, İsrail saldırısında öldürüldü

Husilerin çarşamba günü İsrail'e fırlattığı füzenin ardından, Yemen'in başkenti Sana ağır İsrail bombardımanına hedef olmuştu.

Husi haber ajansı, saldırıda Husi başbakan ve bazı bakanların öldüğünü açıkladı

İsrail'den yapılan açıklamada, perşembe günkü hava saldırısında Başkanlık yerleşkesinin ve Husilerin liderlik kadrosunun hedef alındığı belirtildi.

Husi hükümetinin Başbakanı Ahmed Galib el-Rehavi, İsrail'in düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.

HUSİLER: CEZASIZ KALMAYACAK

Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, Gamari, İsrail ordusunun kendisine yönelik suikast girişiminde bulunduğu iddialarının ardından "Siyonist düşmanın (İsrail) Sana'daki sivil mahalleleri hedef alması cezasız kalmayacak." dedi.

Yemen'in, "saldırıların veya fedakarlıkların boyutu ne olursa olsun Gazze'ye verdiği destekten geri adım atmayacağını" vurgulayan Gamari, "Siyonistlerin (İsrail) Gazze'de veya Yemen'e karşı tırmandırdığı şiddet bir güç göstergesi değil, yaklaşık 2 yıldır hedeflerine ulaşamama ve başarısızlığın göstergesidir, bu da daha da tırmanarak karşılık bulacaktır." ifadelerini kullandı.

Gamari, Gazzeli Filistinlilerin kararlılığını "tarihi" olarak niteleyip selamlayarak, Filistinli grupların savaşçılarını da "Gazze kentine yönelik saldırılarında düşmana (İsrail) ağır kayıplar verdirmeye hazırlanan kahramanlar" şeklinde tanımladı.

HUSİLER'İN İSRAİL'İ HEDEF ALAN SALDIRILARI

Filistin'e destek amacıyla İsrail'i hedef alan Husiler, son dönemde Kızıldeniz'deki ticari gemilere gerçekleştirdikleri saldırılar ve İsrail'e yönelik füze saldırılarıyla gündemden düşmüyor.

Çarşamba günkü son saldırının ardından İsrail, Husilerin ağır bedel ödeyeceği açıklaması yapmıştı.